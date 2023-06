La 31esima Scopigno Cup si giocherà a Salerno, L'Aquila, Rieti e Terni. Fluminense e Stella Rossa i team stranieri

RIETI - La 31^ edizione della Scopigno Cup World Football Tournament Under 17, entra nel vivo. Queste le squadre che parteciperanno alla competizione che si svolgerà nelle sedi di Salerno, L'Aquila, Rieti e Terni (programma definitivo e gironi saranno comunicate più avanti) dal 22 al 25 agosto prossimo: Fluminense, Stella Rossa, Inter, Roma, Lazio, Napoli, Salernitana,Ternana. Monza, Reggina, L'Aquila 1927.



Confermate intanto anche le dirette televisive sia della partita inaugurale che della finale che saranno trasmesse su Rai Sport. Unitamente al prestigioso torneo conosciuto in tutto il mondo, quest'anno si svolgerà la terza edizione del torneo femminile, anch'esso under 17. La novità è rappresentata invece dal primo Torneo Scopigno Cup Special Olympics in collaborazione con Special Olympics Rieti.



«Un'edizione nella quale come al solito lo sport si unirà a trecentosessanta gradi con il territorio, il turismo, la cultura e soprattutto alla solidarietà - spiega il presidente dell'Asd Scopigno Cup Fabrizio Formichetti - inoltre si svolgeranno convegni, dibattiti e mostre su vari argomenti come lo sport e la sostenibilità ambientale; un momento che vuole coniugare la competizione con una necessaria riflessione su tematiche di quotidiana importanza».



Confermata intanto anche la data e la sede per la cerimonia di consegna dei Premi Scopigno e Pulici che si svolgerà il prossimo 9 ottobre presso il Salone d'Onore del Coni.

Alla fine di giugno si riunirà la giuria, presieduta da Dino Zoff, che proclamerà i vincitori dei premi, che saranno annunciati nel corso della conferenza stampa di presentazione ufficiale della Scopigno Cup.