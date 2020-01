RIETI - Rammaricato in volto e nel tono della voce, Roberto Beni tecnico del Rieti prova ad analizzare la seconda sconfitta della sua gestione in sella al Rieti, dopo quella di Rende, cercando di mettere in evidenza anche gli aspetti positivi dai quali ripartire sin da lunedì - magari con qualche acquisto di mercato in più da gestire - verso una salvezza che si fa sempre più complicata.



PARLA IL TECNICO

«Dispiace perdere così - ammette Beni - perché al netto delle mille difficoltà del momento, i ragazzi in campo stavano tentando di portare a casa il risultato con le unghie. Sapevamo che la condizione atletica e fisica di alcuni elementi non era delle migliori e probabilmente in una situazione di normalità Serena e Celli li avremmo gestiti diversamente, magari a gara in corsa. Ma ad entrambi faccio i complimenti perché non si sono risparmiati e a mio avviso hanno fatto registrare una buona prestazione».

CAMBIO DI PASSO

Beni con molta serenità non fa mistero del fatto che «dobbiamo e possiamo fare meglio: c’è da lavorare in tutti i sensi, in tutte le direzioni. Mercato? C'è bisogno di qualcosa in tutti i reparti perché in questo momento siamo contati e manchiamo di un po' di fisicità in mezzo al campo. Obodo? Ripeto, se sta bene è uno di quelli che garantisce sostanza alla mediana. Ma tornando alla partita di oggi, non ho nulla da rimproverare a nessuno perché hanno dato tutti il massimo delle loro potenzialità. Da domani si riparte: testa alta guardiamo avanti, ci andremo a riprendere questi punti da un’altra parte: sapevamo delle difficoltà del momento e non è questo che ci fa paura. Io non cerco alibi, ma se Tirelli segna sotto porta, per esempio, anche i ragionamenti cambiano».

GIACOMARRO ESULTA

E se Beni analizza una sconfitta cocente, Domenico Giacomarro, tecnico dell’Az Picerno, si gode il blitz dello “Scopigno” e pronostica la salvezza dei suoi all'85%. «Con un campo in pessime condizioni questa partita si poteva sbloccare solo attraverso un episodio - dice -. Ai punti noi abbiamo fatto qualcosa in più, ma è chiaro che il pareggio ci poteva stare e non avremmo potuto dire nulla perché per ampi tratti l’equilibrio l’ha fatta da padrona. Per noi è senz’altro una vittoria importante perché vale doppio: abbiamo lasciato al palo una diretta concorrente nella corsa-salvezza e con i 4 punti di penalizzazione che il Rieti ha subìto venerdì ci allontaniamo pesantemente dalla zona pericolo».

