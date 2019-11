© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - «Se non ci pagano entro i termini stabiliti, non andremo a Vibo Valentia sabato». I calciatori del Rieti fanno fronte comune, escono allo scoperto, non faranno sconti - almeno per ora - e sono pronti ad incrociare le braccia sin da giovedì qualora gli stipendi di luglio ed agosto non verranno corrisposti entro la giornata di domani, mercoledì 6 novembre.Come se non bastasse l'entrata a gamba tesa di Curci, di ieri («stipendi e fideiussione entro quindici giorni o annullo l'atto»), la querelle-Rieti si fa ancora più ingarbugliata, ma stavolta rischia di andare ad intaccare l'aspetto meramente sportivo, quello di campo, l'ultimo baluardo prima della fine dei giochi.Provocazione? Forzatura? O molto più semplicemente fine della pazienza? Delle tre, probabilmente, la terza ipotesi sembra essere quella più aderente al momento, che potrebbe vanificare tutto ciò che di buono è stato fatto in queste ultime due settimane, ma che è figlia di un'onda lunga, che ora rischia davvero di trasformarsi in uno Tsunami.