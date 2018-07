RIETI - Il Rieti ha sottoscritto un contratto biennale col difensore portoghese Sandro Costa. Nato a Barcelos (Portogallo) il 23 settembre 1995, Sandro Costa è un difensore centrale, all’occorrenza adattabile anche al ruolo di terzino destro, nell’ultimo biennio ha vestito la maglia del Gil Vicente collezionando complessivamente 100 presenze in campionato e 4 in Coppa di Lega. Nel 2014/2015 con la Vilaverdense, invece, 30 presenze.



«E’ la prima esperienza in Italia per me – racconta Sandro Costa – e spero di viverla nel migliore dei modi. Sarà di sicuro un campionato impegnativo, ma la società sta allestendo una rosa all’altezza della categoria».

Lunedì 30 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 18:16



