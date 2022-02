Gioia Rieti. Foto. Boccolini: «Sfruttate le loro disattenzioni. Ora sotto col Montespaccato»

RIETI - Una vittoria di platino come quella ottenuta dal Rieti contro la capolista, ti toglie il sonno, ma ti innalza non poco il livello di autostima. E a vedere il volto raggiante e soddisfatto di Alessandro Boccolini al termine del match entrando in sala stampa, il concetto è servito.

«Sono fiero dei mnieri ragazzi, avevamo preparato la partita sapendo che il San Donato Tavarnelle si sarebbe esposto al contropiede e negli ultimi due giorni hanno lavorato con intensità proprio per curare questo aspetto tattico e alla fine ce l'abbiamo fatta. La salvezza? Ci crediamo, anzi non abbiamo mai smesso di farlo: vorrei ricordare che nonostante tutto sono tre partite che non perdiamo e peccato per i due punti lasciati a Foligno perché oggi la classifica sarebbe stata ancora migliore. Tortolano? È un giocatore formidabile che non scopriamo di certo oggi: un gol e un assist, ma soprattutto tanta grinta, tanta determinazione, una carica importante per tutto il gruppo. Ma oggi credo che al di là dei singoli, tutti meritano una menzione speciale perché questa è una vittoria che prima di arrivare nel punteggio, l'ho potuta constatare nell'atteggiamento mentale. Ora testa al Montespaccato Savoia perché mercoledì saremo di nuovo in campo e sarebbe importante dare ulteriore seguito a questi tre punti».