L'arbitro va ko: San Donato-Rieti sospesa al 45' sul 3-1 per i toacani. Si riprenderà dall'inizio della ripresa. I precedenti

Domenica 3 Ottobre 2021, 17:06 - Ultimo aggiornamento: 17:08

RIETI - Infortunio muscolare all'arbitro Andrea Valentini di La Spezia: San Donato Tavarnelle-Rieti sospesa alla fine del primo tempo sul punteggio di 3-1 in favore dei padroni di casa. Non una buonissima notizia per la formazione amarantoceleste, che dovrà nuovamente tornare in terra toscana in mezzo alla settimana per concludere una gara che verrà ripresa dal 1' del secondo tempo con il San Donato Tavarnelle forte di un doppio vantaggio maturato grazie alla tripletta di un devastante Federico Russo, vero mattatore di giornata. A riaprire l'incontro, poi, ci aveva pensato il solito Francesco Marcheggiani con un calcio di rigore trasformato proprio un istante prima che il direttore di gara assegnasse 5' di recupero, peraltro gli ultimi di un pomeriggio strano e vissuto solo a metà.

Il precedente

L'ultima volta che il Rieti visse una situazione del genere è datata 7 gennaio 2018: in quell'occasione la formazione amarantoceleste era di scena a Latina e a 6' dalla fine della gara, sul punteggio di 1-0 (in gol sempre Marcheggiani), l'arbitro si accasciò al suolo e non si riprese a giocare. Ma all'epoca il regolamento era diverso e la partita si rigiocò da capo il 28 gennaio, col Rieti che illuminò il Francioni con un imperioso 3-0 (doppietta di Cuffa e gol di Luciani) che lanciò la formazione amarantoceleste verso un finale di stagione che poi coincise con la promozione in serie C. Certo, ribaltare il 3-1 di oggi, 3 ottobre, non sarà impresa ardua con appena 45' a disposizione, ma mai dire mai.