Niente playout, il Rieti è aritmeticamente salvo

RIETI - In serie D niente playout, retrocedono le ultime due di ciascun girone: di fatto, il Rieti è aritmeticamente salvo con sei turni d'anticipo rispetto alla fine della stagione. A deciderlo è stato il Consiglio Federale della Figc, riunitosi lo scorso 17 maggio, che ha accolto la richiesta avanzata dalla Lnd di derogare all'articolo 49 comma 1 lettera C del regolamento che, in origine sanciva la retrocessione in Eccellenza di quattro squadre per ciascun girone, le ultime due direttamente, le altre due dopo uno spareggio playout che avrebbe coinvolto chi si fosse piazzato dal terz'ultimo al sest'ultimo posto.

I verdetti

Alla luce di ciò, il Porto Sant'Elpidio - ultimo con 7 punti - è matematicamente retrocesso in Eccellenza, l'Olympia Agnonese a quota 8 è tenuta in vita solo dall'aritmetica (si salverebbe solo vincendo le ultime 7 gare e il Real Giulianova non facesse più punti da qui alla fine, ndr), mentre tutte le altre restano in serie D. Compreso il Rieti, chiaramente, che con 37 punti all'attivo è ben al di sopra della soglia di sicurezza.

© RIPRODUZIONE RISERVATA