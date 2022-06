Ginestra e Monte San Giovanni conquistano la salvezza, retrocedono Brictense e Montorio Romano

RIETI - Ultima domenica di calcio per due team reatini, Ginestra impegnata nel match playout di Prima categoria contro Brictense e il Monte San Giovanni, impegnata anch’essa nello scontro da dentro o fuori contro il Montorio Romano.

Trionfa Ginestra, partita ricca di emozioni con il team romano che trova il vantaggio al decimo minuto del primo tempo, sabini che si impongono e al trentesimo del primo tempo trovano un fondamentale pareggio con Vittori, ci penserà poi Ippoliti a regalare il definitivo vantaggio al Ginestra, match che si chiude sul 2-1 a favore dei sabini che restano in Prima categoria e festeggiano l’incredibile salvezza.

Domenica di festa anche per il Monte San Giovanni, all”Amerigo Di Tommaso di Fara in Sabina cala il poker e vince 4-1 contro il Montorio Romano. Gara dominata dai reatini che trovano il vantaggio al terzo minuto del primo tempo con Mariani, Montorio che trova il pareggio al trentesimo minuto, Angelucci allo scadere della prima metà di gioco realizza un penalty e porta i suoi sul 2-1, secondo tempo dominato dai reatini che realizzano altri due goal con Garcia e Mariani che con una fantastica doppietta regala ai suoi la salvezza e la permanenza in Seconda categoria.

Risultati e marcatori

Play Out Prima categoria Ginesta-Brictense 2-1: Vittori, Ippoliti (G)

Spareggio Seconda categoria Monte San Giovanni-Montorio Romano 4-1: Mariani, Angelucci, Garcia, Mariani (M)