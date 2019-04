© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - "E' fatta, siamo salvi". Con un filo di voce, rotta dall'emozione e col fiatone tipico di chi ha appena tagliato il traguardo della maratona di New York, Riccardo Curci prova a godersi un traguardo raggiunto con 180' d'anticipo, coincidente - giorno più, giorno meno - con la promozione dello scorso anno (era il 29 aprile), ma fatica davvero a raccontare le emozioni vissute in un caldo pomeriggio pre-pasquale con tanto di sopresa dentro l'uovo.«Era importante farcela - dice Curci dopo aver ripreso un pizzico di lucidità - era fondamentale per programmare il futuro. E' stata una stagione faticosa, un campionato infinito. Meno male, non vedevo l'ora che finisse». Un pomeriggio di tensione, nonostante il Rieti in campo desse la sensazione di essere in pieno controllo della situazione, che neanche il gol di Cernigoi in qualche modo ha alleviato. «Beh, sul gol un po' mi sono tranquillizzato, però poi fai sempre mille pensieri e speri che finisca prima possibile. E' finita, meno male: salvezza».Da Curci a Di Santo, il direttore generale dello scorso anno - che da gennaio sta dando una mano al presidente in attesa di definire il suo futuro - si limita ad un «E' fatta: salvato il lavoro dello scorso anno. Ora pensiamo al futuro».E in centro città, i tifosi che si sono radunati in un bar per viverla insieme, si godono la vittoria ed aspettano il ritorno a Rieti della squadra, prevista per non prima di mezzanotte: ma c'è da scommettere che pure a quell'ora, qualcuno ad attenderli allo "Scopigno" ci sarà sicuramente.Non potrà esserci Fabio Santoprete, uno dei più anziani del direttivo del Cur, attualmente in vacanza in Egitto, con i genitori: ma nonostante la lontananza, sui social le distanze si accorciano notevolmente ed allora non appena l'arbitro Camplone fischia la fine, si ritrae in un selfie con le dita a formare una C e la frase «Ci resteremo». Ora il dubbio è: in Egitto o in serie C?