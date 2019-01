© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Arriva un’altra rinuncia per il calcio reatino. Nel campionato provinciale Under 19 questa volta è il turno di Salto Cicolano che chiude anticipatamente la stagione, dopo averlo fatto anche con la squadra di Promozione. Domenica si sarebbe dovuta disputare la gara tra Selci e Salto Cicolano ma, come si legge nel comunicato ufficiale, gli ospiti non si sono presentati non facendo pervenire alcuna giustificazione in merito per questo il giudice sportivo ha deciso di infliggere al Salto Cicolano la punizione della perdita della gara con il punteggio di 0-3 e la pelanizzazione di un punto in classifica ma trattandososi di quarta rinuncia Salto Cicolano viene escluso dal campionato Under 19 provinciale e tutte le gare in precedenza disputate non hanno valore di classifica che viene riformulata senza tener conto dei risultati della società rinunciataria, inoltre alla società è stata inflitta un multa di 1000 euro per l’esclusione dal campionato.