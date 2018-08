di Silvio Ippoliti

RIETI - È ancora irrisolto il rebus panchina del Salto Cicolano. Dopo le dimissioni del tecnico Giancarlo Senneca la società biancoblù ha provato in tutti i modi a convincere l’allenatore che comunque è rimasto fermo sulla sua posizione ovvero quella di lasciare la panchina della formazione equicola. Ora la società del presidente Calisse dovrà concentrarsi nella ricerca della nuova guida tecnica che dovrà condurre la squadra nel prossimo campionato di Promozione, l’inizio della preparazione è fissato per venerdì prossimo (3 agosto). Dal punto di vista del mercato bisognerà attendere l’arrivo del nuovo tecnico col quale la società pianificherà gli arrivi e le cessioni in vista dell’inizio della stagione (2 settembre). Work in progress, dunque, in attesa del nuovo allenatore.

Mercoledì 1 Agosto 2018



