di Silvio Ippoliti

RIETI - Si ingarbuglia la situazione del Salto Cicolano che si trova a fronteggiare la decisione più importante: quella della scelta del nuovo tecnico, viste le dimissioni irrevocabili rassegnate dall’ormai ex allenatore Giancarlo Senneca. È stato un fulmine a ciel sereno dopo il grande lavoro fatto insieme alla società e ai giocatori nel corso delle ultime tre stagioni in cui gli equicoli hanno collezionato la promozione e la permanenza per due stagioni di fila nel secondo campionato regionale. «Lascio per motivi personali - ha dichiarato il tecnico Giancarlo Senneca- ringrazio tutti: società, staff e i ragazzi per il grande lavoro svolto in questi anni». Ora la palla passa alla società che dovrà individuare un profilo adatto. Domani (sabato 14 luglio) i dirigenti biancoblù si riuniranno per ripianificare il futuro e con tutta probabilità verrà fuori il nome del nuovo tecnico che dovrà condurre la squadra nella prossima stagione di Promozione

Venerd├Č 13 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 09:37



