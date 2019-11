RIETI - Il "magic moment" di Fabio Maistro continua. Come se non bastasse l'approdo in serie B dopo essere stato acquistato da un club di serie A (la Lazio) ed aver vestito anche la maglia dell'Under 21, l'ex fantasista del Rieti ha trovato anche il suo primo gol con la Salernitana. All'Arechi, all'80' della gara contro l'Entella spiana la strada ai granata con un calcio di punizione imprendibile. Poi tre minuti più tardi, il raddoppio di Jallow su assist dell'altro "reatino" in campo, stavolta dal primo minuto: Cedric Gondo. Il rammarico? Averci creduto poco ed averci ricavato ancora meno: il loro attuale valore di mercato avrebbe potuto risollevare i bilanci del club e, forse, evitato tutte le dinamiche vissute negli ultimi due mesi. Peccato per il Rieti, buon per i due calciatori. Ultimo aggiornamento: 09:42 © RIPRODUZIONE RISERVATA