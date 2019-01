© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Tempo di esordio per Ezio Capuano sulla panchina del Rieti. Oggi alle 14.30 gli amarantoceleste saranno di scena allo stadio "Arechi" di Salerno per affrontare in amichevole la Salernitana di Gregucci. Il neo tecnico del Rieti torna nella sua città natale in una partita che per lui avrà sicuramente un sapore speciale.L'occasione sarà utile sia per vedere all'opera il suo 3-5-2, ma anche per parlare di mercato, perchè non è più un mistero che il Rieti si stia muovendo forte su tre giocatori della formazione campana. Con soli tre giorni pieni di allenamento sulle spalle, difficile vedere un Rieti già pronto, con i dettami tattici di Capuano che hanno bisogno di tempo per essere immagazzinati.Servirà il giusto atteggiamento, come sottolineato dal tecnico stesso durante la conferenza stampa di presentazione dei giorni scorsi: quello di Capuano sarà un Rieti gagliardo e combattivo. Via all'era della difesa a tre dunque, che dovrebbe essere composta da Pepe, Gigli e Gualtieri, con Costa tra i pali. A centrocampo poche variazioni rispetto a quanto proposto in precedenza da Chéu, con Konate, Palma e Diarra che saranno i tre centrali. Con l'infortunio di Cericola, giocatore che esalta le sue caratteristiche nel 3-5-2, sugli esterni potrebbero trovare spazio Dabo ed uno tra Kean e Xavi, mentre davanti sarà Maistro ad agire alle spalle di Gondo.Sono 19 in tutto i giocatori convocati dal tecnico per la trasferta, tra i quali non troviamo il giovane cipriota Demosthenous, il portiere Chastre e Di Domenicantonio, tre elementi da inserire nella lista dei partenti.La Salernitana occupa l'undicesimo posto nel campionato di serie B con 24 punti, avendo sette lunghezze di margine dalla zona playout e due da recuperarne per i playoff, anche se sarà lotta con Perugia, Ascoli e Cremonese, tutte square racchiuse nel giro di pochi punti.La sfida dell'Arechi, come detto, sarà anche l'occasione giusta per parlare di mercato. Il Rieti preme forte su Nicola Bellomo, talento barese che sta trovando poco spazio proprio nella Salernitana, e avrebbe messo nel mirino anche l'esterno Sedrick Kalombo (classe 1995), rientrato dal prestito al Pro Piacenza, mentre a centrocampo il nome giusto è quello del classe '99 Vincenzo Garofalo. Un pomeriggio importante per avere le prime risposte sul campo, ma anche per capire se il Rieti avrà nuovi assi nella sua manica.