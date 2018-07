di Renato Leti

RIETI – Rimettersi in gioco a 43 anni potrebbe apparire insolito ma quando si parla di Rocco Giorgini nulla è impossibile e la storia del calcio sabino è ormai costellata dalle imprese di questo calciatore che in gioco, in effetti, c’è sempre stato e che in questi giorni ha deciso di tornare in campo indossando la maglia del Torri in Sabina. Nato il 13 aprile 1975, ha vissuto con squadre diverse momenti importanti del calcio provinciale e regionale e costituisce tuttora un prezioso riferimento per i giovani che hanno la fortuna di giocare accanto a lui.



Tanti anni di calcio, tante squadre, tanti amici conosciuti sui campi…

«Mi tornano in mente gli anni del vecchio Montopoli, divenuto poi Sabinia e La Sabina, nelle cui fila ho vissuto momenti indimenticabili insieme a compagni di squadra e allenatori eccezionali…i tempi di Franco Grillo, di tanti amici che ormai hanno smesso con il calcio giocato ma con i quali è bello ogni tanto ritrovarsi da qualche parte».



Da Montopoli-Poggio Mirteto ad altre squadre della Sabina in Eccellenza e Promozione…

«Anni importanti con la Pro Calcio Sabina di Fernando Nesta, sia come giocatore che come allenatore, e successivamente con Stimigliano, Poggio Nativo, Cantalupo: successi e soddisfazioni non sono mancati al fianco di giocatori che hanno recitato un ruolo importante nel nostro calcio».



Quindi l’esperienza con il Selci in Prima categoria…

«E’ stata un’esperienza voluta a coronamento di un sogno: prima di appendere gli scarpini al chiodo avevo deciso insieme al mio amico Giampiero Sabuzi che avremmo voluto condividere la soddisfazione di giocare una stagione insieme ed il Selci ci ha regalato questa fantastica possibilità».



Ma gli scarpini al chiodo ancora non sono stati appesi…

«Ammetto che è una decisione difficile da prendere e qualche giorno fa ho accettato la proposta dei dirigenti del Torri in Sabina per giocare la prossima stagione con la loro squadra in Terza categoria».



Come è avvenuta questa scelta?

«Mi ha colpito l’entusiasmo di questo gruppo di dirigenti che stanno facendo grandi cose e sono ammirevoli per l’impegno e la serietà che stanno riponendo in un progetto importante. Fin dal primo momento ho visto un’organizzazione perfetta in ogni dettaglio con la voglia di fare bene e di ottenere risultati importanti. Oltretutto uno dei tecnici della squadra è il mio amico Alessandro Tiburzi che stimo moltissimo e che mi ha ulteriormente invogliato: non ho saputo dire di no».



Quarantatrè anni e non sentirli…

«Beh…diciamo che qualche infortunio subìto in questi anni ha il suo peso e bisogna imparare a saper dosare le proprie forze ma di sicuro ripartirò con l’entusiasmo e la convinzione che ho sempre avuto, in ogni stagione e in ogni squadra. Compatibilmente con gli impegni lavorativi, cercherò di offrire il mio contributo mettendo a disposizione dei ragazzi più giovani tutta la mia esperienza».

