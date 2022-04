Under 17: vincono Poggio Moiano, Poggio Mirteto e Passo Corese. Under 16: Cantalice travolgente

RIETI - Archiviato un altro weekend calcistico, facciamo il punto delle gare dei campionati Under 17 e Under 16 che coinvolgono le squadre reatine sia a livello regionale, sia a livello provinciale.

Under 17 regionale - girone B (XX giornata)

Prezioso pareggio esterno per Cantalice (nono a 20 punti), che chiude sul 2-2 la sfida contro il Real Testaccio (terzo a 33). Per i biancorossi, gol di Volpicelli e Iacoboni.

«Un ottimo punto in casa della terza della classe - afferma mister Stefano Lotto - I ragazzi hanno chiuso un ciclo di gare complesse nel migliore dei modi, trovando un altro risultato positivo che ci dà fiducia in vista del rush finale che ci aspetta dopo Pasqua».

Under 16 regionale - girone B (XX giornata) Secondo posto consolidato per Cantalice (46), che travolge 7-1 gli ospiti dell'Acquacetosa (28) grazie ai gol di Del Sole, Faraglia (2), Cervelli (2), Santilli e Colasanti.

«Una vittoria meritata - dichiara il tecnico Luigi Masci - che arriva dopo una settimana in cui i ragazzi si sono allenati molto bene. A seguito del gol dell'1-1 realizzato dagli avversari, abbiamo continuato ad aggredire gli spazi, chiudendo la prima frazione sul 3-1. Nella ripresa abbiamo continuato a controllare il match, segnando altre 4 reti che comprendono anche un eurogol di Faraglia. Complimenti a tutto il mio gruppo, compresi i ragazzi del 2007 che ci danno una grande mano per mantenere salda la nostra attuale posizione di classifica e puntare alla vetta».

Under 17 provinciale - Rieti (XIV giornata)

Tra le mura amiche, uno straordinario Poggio Moiano stravince 5-0 la sfida al vertice contro Sant'Angelo Romano e si piazza alla guida del campionato. Successo firmato dai gemelli Thomas e Manuel Villani, il primo dei quali segna ben 4 reti.

Arriva finalmente un largo successo per Poggio Mirteto, che si impone 6-1 contro un Accademia Calcio Sabina in gol con Dibartolo.

Sconfitta casalinga, invece, per lo Sporting Rieti che, nonostante i gol di Severoni e D'Antonio, viene battuto in rimonta 4-2 da Palombara.

Riano - Nomentum 3-2

Brictense - Fidene 0-5

Turno di riposo osservato da Amatrice

Classifica

Poggio Moiano, Sant'Angelo Romano 28; Riano, Fidene 27; Palombara 25; Accademia Calcio Sabina 18; Sporting Rieti 17; Nomentum 13; Amatrice 7; Poggio Mirteto 6; Brictense 2

Under 16 provinciale - Roma, girone C (XVI giornata)

Tante emozioni nel match tra Fidene (22) e Passo Corese (sesto a quota 21), vinto 3-2 dalla squadra sabina grazie ai gol di Simion, Simonetti e Iavarone.

Nonostante, invece, l'ottimo gioco e la personalità dimostrata, il Rieti (penultimo a 6) viene sconfitto 4-3 dai padroni di casa del Real Monterotondo Scalo (24). Per gli amarantocelesti, inizialmente in vantaggio 3-1, reti di Saburri, Spognardi e Diagne.