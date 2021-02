Il Rieti scivola al quarto posto superato dal Notaresco, rallenta il Castelnuovo Vomano. Risultati e classifica

RIETI - La XV giornata di serie D girone F, vede il Città di Campobasso allungare sulle inseguitrici. I molisani vincono sul Rieti (4-1) che scivola al quarto posto. Negli altri match vincono tutte le formazioni di casa. Cambia quindi la classifica al termine del turno infrasettimanale

Proprio il Rieti viene superato dal Notaresco: i rossoblù vincono per 2-1 sulla Recanatense. È la seconda sconfitta per i marchigiani. Il Castelnuovo Vomano, atteso a Rieti domenica, non sfrutta a pieno il match col fanalino di coda Porto Sant’Elpidio e non va oltre lo 0-0: gli ospiti non raccoglievano punti dall’11 ottobre. Grande prova nelle zone alte della classifica: il Vastogirardi rifila un 2-1 sulla Cynthialbalonga ed entra nella zona playoff. Vince anche il Castelfidardo, i marchigiani vincono per 2-1 a Pineto scalando la classifica, sono a due punti dal quinto posto. Vincono tutte le formazioni padroni di casa: vale anche per la Vastese che rifila un 3-1 sul Tolentino. Facile la vittoria per l’Aprilia nel 4-0 con l’Olympia Agnonese, quest’ultima è la formazione ad aver subito più gol del girone.

Rinviate le gare Matese-Real Giulianova e Montegiorgio-Atletico Terme Fiuggi su richiesta, da entrambe le parti, dei padroni di casa.

Classifica

Città di Campobasso 30 (13 gare giocate)

Castelnuovo Vomano 27 (15)

Notaresco 25 (13)

Rieti 24 (14)

Vastogirardi 23 (14)

Castelfidardo 21 (14)

Cynthialbalonga 21 (15)

Recanatase 18 (10)

Fiuggi 18 (13)

Vastese 18 (15)

Pineto 17 (13)

Aprilia 17 (14)

Montegiorgio 14 (9)

Tolentino 12 (12)

Matese 10 (11)

Giulianova 6 (12)

Olympia Agnonese 3 (11)

Porto Sant’Elpidio 3 (12)

© RIPRODUZIONE RISERVATA