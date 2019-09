RISULTATI, V GIORNATA

RIETI - «In serie C non esistono partite facili e partite complicate: sono tutte da giocare». Oggi più che mai, le parole post-gara di Beppe Raffaele, tecnico del Potenza "stoppato" dal Rieti allo Scopigno (1-1) sembrano calzare a pennello con il resoconto della quinta giornata del girone C, caratterizzato - guarda caso - da una serie di risultati sorprendenti.Su tutti, manco a dirlo, il tonfo del Bari a Francavilla, in un derby tutto pugliese vinto dalla Virtus (1-0) e costato la panchina a Giovanni Cornacchini, allenatore dei biancorossi, già messo in discussione dopo il tonfo casalingo con la Viterbese e la vittoria, tutt'altro che convincente, contro il Rieti. De Laurentiis jr stavolta non ci ha pensato un secondo di più e tornati al San Nicola, ha fatto diramare la nota ufficiale, in attesa di conoscere il nome del sostituto di Cornacchini.Perde il Bari, perde anche il Catania che si fa sorprendere - ma soprattutto rimontare - dal Monopoli: 4-2 per i pugliesi il risultato finale, nonostante l'1-2 in favore degli etnei a mezz'ora dalla fine. Vittoria, questa, che permette alla foramazione allenata dall'ex leccese Vanoli, di agganciare il Catania a 9 punti e di cominciare davvero a fare un pensierino ad un campionato d'alta quota.Quello stesso pensiero che continua a coltivare il Catanzaro, nonostante il 2-1 subìto al Rocchi di Viterbo, dove la Viterbese di Giovanni Lopez, dà scacco a quella che alla vigilia era la capolista del girone. Un risultato che agevola il sorpasso dei giallorossi da parte della Ternana, rimessasi subito in carreggiata dopo la sbandata interna di domenica scorsa proprio col Monopoli "ammazzagrandi": 2-1 alla Sicula Leonzio e primato provvisorio del girone, in attesa del big match del Liberati di mercoledì (ore 15) contro la Reggina, ora seconda dopo il 2-0 alla Vibonese nel derby calabrese.Sorprendente anche lo 0-1 del Partenio, che premia il Bisceglie e rimanda l'Avellino: decide il guizzo di Gatto ad inizio ripresa a ridare spinta ai pugliesi, ora ad un passo dalla zona play off. Per il resto, la Casertana ringrazia Castaldo ed evita la sconfitta sul campo del Picerno (1-1), la Cavese invece con Germinale piega la Paganese, mentre nell'anticipo del sabato pari e patta tra Rende e Teramo (1-1).Come detto, mercoledì si torna in campo per il primo turno infrasettimanale della stagione: gare tutti in contemporanea alle 20,45, con il Rieti ospite del Catanzaro.Rende-Teramo 1-1 (giocata sabato)Monopoli-Catania 4-2Picerno-Casertana 1-1Rieti-Potenza 1-1Sicula Leonzio-Ternana 1-2Viterbese-Catanzaro 2-1Avellino-Bisceglie 0-1Reggina-Vibonese 2-0Virtus Francavilla Bari 1-0Cavese-Paganese 1-0Ternana 12Reggina 11Potenza e Catanzaro 10Catania, Monopoli, Viterbese e Avellino 9Casertana e Picerno 8Bari e Bisceglie 7Virtus Francavilla 6Cavese e Paganese 5Teramo e Vibonese 4Sicula LeonzioRende e Rieti 1(mercoledì 25 settembre)Ore 15: Ternana-RegginaOre 16: Vibonese-PicernoOre 18,30: Avellino-Virtus Francavilla, Bisceglie-Casertana, Paganese-Rende, Teramo-ViterbeseOre 20,45: Bari-Monopoli, Catania-Cavese, Catanzaro-Rieti, Potenza-Sicula Leonzio