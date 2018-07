RIETI - Il comitato regionale ha ufficializzato le gradautorie per gli eventuali rispescaggi nei vari campionati regionali. In Promozione Poggio Fidoni è al 13esimo posto in graduatoria, lo scorso anno furono dodici le formazioni ripescate, l’ultima fu proprio una reatina, ovvero Cantalupo. Il termine ultimo per la domanda è mercoledì 18 luglio alle 18. Per quanto riguarda i ripescaggi in Prima categoria non dovrebbe aver nessun problema Atletico Canneto che è all’ottavo posto in classifica, ottime possibilità anche per Poggio Mirteto che è al ventesimo posto, leggermente più staccata 4Strade del Sacro Cuore (24 posto), Selci invece è fuori da questa classifica avendo già usufruito del ripescaggio lo scorso anno. Tutte e tre le reatine comunque hanno ottime possibilità di giocare in Prima categoria visto che nella scorsa stagione furono addirittura 29 le squadre ripescate. Per il salto in Seconda categoria, oltre al Borgo Quinzio, vincitore del giorne reatino di Terza e dunque promosso sul campo, sono in graduatoria l'Atletico Cantalice, giunto alle spalle dei sabini, e la Rufinese che ha perso lo spareggio per restare in Seconda con l'Atletico Sabina. C’è tempo fino al 25 luglio alle 18 per presentare la domanda.

