UNDER 17 PROVINCIALE

La classifica:

UNDER 16 PROVINCIALE – ROMA (GIRONE D)

F

UNDER 16 PROVINCIALE – ROMA (GIRONE E)

RIETI – In archivio la quarta giornata dei campionati Under 17 provinciale e Under 16 provinciale romano (gironi D ed E). Nell’Under 17, successi per Cantalice, ora prima a 12 punti, e Sporting Rieti; nell’Under 16, vittorie per lo stesso Cantalice e Sport Selci.Vittoria, punteggio pieno e vetta solitaria per Cantalice: contro Palombara è 2-0 per i padroni di casa, che segnano con Sulpizi e Laureti.Successo anche per lo Sporting Rieti, che vince in trasferta 1-0 contro la Valle del Tevere. Decisivo il gol di Zeno.Sconfitta per Casali Poggio Nativo in casa: al termine del match, gli ospiti del Settebagni si impongono per 2-0.K.o anche per la Pro Calcio Studentesca, in questo caso per 5-1 contro Fiano Romano.Rinviata al 23 dicembre la sfida tra La Sabina e Brictense.In questa giornata, riposo osservato dalla Pro Calcio Cittaducale.Cantalice 12; Fiano Romano, Sporting Rieti 7; Cittaducale, Palombara, Settebagni 6; Valle del Tevere 4; Casali Poggio Nativo 2; Pro Calcio Studentesca 1; Brictense, La Sabina 0.inisce 1-0 per il Santa Lucia la gara contro i padroni di casa dello Sporting Rieti. In virtù di questa sconfitta, i reatini vengono raggiunti dagli avversari a 6 punti.Vittorie e punteggio pieno per entrambe le squadre, Cantalice e Sport Selci, impegnate in questo raggruppamento. La prima vince per 2-1 in casa dell’Orange Futbol Club grazie alle reti di Ramazzotti e Mostarda. La seconda trionfa in casa per 6-3 contro Cesano: decisiva la doppietta di Pedrini e i gol di Latini, Angeletti, Stanga e Caprioli.