RIETI - Riccardo Gentileschi, classe '98, uno dei portieri reatini più giovani che ha deciso di intraprendere la sua carriera al di fuori del territorio laziale. Estremo difensore 20enne capace di stupire tra i pali e di mettere in difficoltà anche giocatori con molta più esperienza di lui. Cresciuto nel settore giovanile del Rieti nell'ultima stagione ha difeso la porta dello Spoltore (Eccellenza abruzzese).



Dove e come è iniziata la sua carriera calcistica?

«Dopo aver svolto tutto il settore giovanile nel Rieti ho deciso di intraprendere il percorso calcistico lontano da casa nonostante la mia giovane età. A 18 anni ho esordito nell'Eccellenza abruzzese con l’Amiternina, dove abbiamo perso la finale playout. Mentre la stagione appena trascorsa sono passato con lo Spoltore dove ho imparato molto di più riuscendo anche a raggiungere la finale playoff contro il Paterno»»



Il suo ricordo più brutto?

«Credo sia la finale playout persa contro il Montorio che ha determinato la retrocessione dell'Amiternina. Da questo ricordo ho imparato molto e sono cresciuto sotto il punto di vista caratteriale».



Quello più bello?

«E' sicuramente la vittoria in semifinale playoff contro il Chieti che ci ha consentito di andare in finale regionale contro il Paterno. Finale poi pareggiata 0-0. Purtroppo però a causa del peggior piazzamento in classifica non siamo riusciti ad accedere alle finali nazionali».



Quali sono i giocatori più forti con cui si è potuto confrontare?

«Con l’Amiterina ho avuto l’opportunità di giocare insieme a Valerio Terriaca e Mario Sanchez, entrambi attaccanti. Mentre allo Spoltore i due giocatori che mi hanno impressionato più di tutti sono Daniele Di Camillo, centrocampista nonché capitano, per lui tanta esperienza ed è l’ultimo a mollare in qualsiasi circostanza, e Simone Vitale difensore che ha sempre messo in campo grande calcio e professionalità».



Ha giocato sempre tra i pali?

«Fino a 7 anni ho giocato in attacco ma crescendo la porta mi attirava sempre di più fino al momento in cui ho deciso di indossare i guanti: da divertimento è divenuta passione. Il passato da attaccante spiega il perché spesso amo giocare la palla con i piedi».



Cosa pensa dello Spoltore?

«È una società molto seria che non mi ha mai fatto mancare nulla, sempre a disposizione della squadra ed è la prima a sostenere il gruppo nei momenti di difficoltà»



A quale giocatore si ispira?

«Dopo aver indossato i guanti per la prima volta mi sono ispirato a Gigi Buffon poi crescendo mi sono “innamorato” di Hugo Lloris».



Trova differenza tra il calcio laziale e quello abruzzese?

«La differenza mi sembra minima, osservando entrambi, il calcio abruzzese essendoci solo un girone è molto competitivo: vi è molta fisicità e cattiveria agonistica».



Dove andrà a giocare nella prossima stagione?

«La stagione che sta per iniziare ho deciso di firmare con il Sora, questa volta nell'Eccellenza laziale».

