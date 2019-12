SCONTRO DIRETTO

Ultimo aggiornamento: 16:31

RIETI - Se questa trasferta calabrese Rende... rà o meno lo scopriremo tra poco più di 24 ore, ma sta di fatto che la sfida in programma domani, domenica 15 dicembre, allo stadio "Luigi Razza" di Vibo Valentia (ore 15.15 arbitro Nicolini di Brescia), per il Rieti vale doppio.Tra le due squadre ci sono appena due punti di distanza, che sarebbero tre se si tiene conto del fatto che al Rieti è stato comminato un -1 per i fatti riguardanti la gara contro la Reggina (0-3 a tavolino), un gap irrisorio ma che in caso di vittoria amarantoceleste si tramuterebbe in un interessante +5 dall'ultimo posto della classifica. In campo sarà un duello tattico speculare, tra il 4-3-3 di Tricarico e quello di Beni, quest'ultimo deciso più che mai a fronteggiare un avversario che domenica scorsa ha perso "solo" 1-0 contro il Catania e che di sicuro venderà cara la pelle pur di non far prendere il largo al Rieti.«Partita è estremamente importante - ammette il neo allenatore del Rieti, Roberto Beni - come d'altronde lo saranno tutte quelle che ci rimangono da giocare da qui alla fine del campionato. La società ci ha messo a disposizione una trasferta abbastanza comoda, i ragazzi mi hanno dato tutti la massima disponibilità e li debbo ringraziare di questo. A loro ho chiesto un po' di pazienza nelle scelte, loro ne sono consapevoli, di conseguenza cercherò di schierare sempre la miglior formazione possibile. Fortunatamente parto da una buona base, sono tutti preparati sia tecnicamente, che tatticamente, ma cosa ancora più importante è il fatto di averli trovati con la giusta consapevolezza mentale: in questo momento - conclude Beni - dobbiamo fare gruppo usando i valori che abbiamo, ripartendo proprio dal carattere e la qualità mostrata domenica scorsa contro il Bisceglie. Modilo tattico? 4-3-3».Come detto nei giorni scorsi, tra oggi e domani, tutte le gare del campionato di serie C inizieranno con un ritardo di 15' per sensibilizzare il Governo ad accogliere le richieste della Lega sulla norma riguardante la defiscalizzazione. Il presidente Ghirelli sotto questo aspetto si sta battendo da tempo ormai, affinché la C si ristrutturi in maniera tale da evitare, ogni anno, che due/tre società al termine della stagione si veda costretta ad alzare bandiera bianca.Intanto la società, tra un Aquilanti che si è deciso a restare - convinto dalla nuova organizzazione societaria - e un Gigli che (al pari di Marcheggiani e qualcun altro) potrebbe seguire l'esempio del difensore pescarese, intorno al nome del Fc Rieti c'è già qualche rumors di mercato. Su tutti quello riguardante il possibile approdo in amarantoceleste del portiere lettone Kristaps Zommers, 22 anni, nato a Riga, che in Italia vanta già 54 presenze con la maglia del Parma tra C e D, ma anche 5 apparizioni tra i pali dell'Imolese lo scorso anno. L'arrivo di Zommers, chiaramente, annuncerebbe il "taglio" di almeno uno dei tre estremi difensori attualmente in rosa ed il maggior indiziato sembrerebbe essere quel Lazzari che non è stato neanche inserito nella lista dei convocati per Rende, oltre a Mirko Esposito, squalificato.Cavese-Ternana (stasera ore 21)Bisceglie-ViboneseCasertana-BariCatanzaro-PicernoMonopoli-AvellinoPotenza-PaganeseSicula Leonzio-RegginaTeramo-CataniaViterbese-Virtus FrancavillaReggina 46Monopoli 37Bari, Potenza e Ternana 36Catania 27Catanzaro 26Vibonese e Casertana 25Paganese e Teramo 24Avellino 23Virtus Francavilla 22Viterbese e Cavese 21Picerno 17Bisceglie 13Rieti 12Sicula Leonzio 11Rende 10