I CONVOCATI DEL RIETI

COSI' IN CAMPO

Rieti

Rende

Arbitro

ALTRE GARE, XVI GIORNATA

CLASSIFICA

RIETI - Continuità. Il Rieti di Ricardo Chéu sarà di scena questa sera a Rende alle 20.30 (diretta Eleven Sports) nel turno infrasettimanale della sedicesima giornata di campionato. La vittoria contro la Paganese ha dato fiducia ed entusiasmo, tre punti utili a muovere la classifica ma soprattutto per sbloccare certi equilibri mentali.Servirà l'impresa, perchè il Rende, insieme al Catanzaro, occupa il secondo posto in classifica a -5 dalla Juve Stabia, che sta confezionando la prima mini fuga di questo girone C. Con 23 gol fatti il Rende è il secondo miglior attacco del campionato insieme al Trapani, mentre il Rieti rimane la seconda peggior difesa del girone.Insomma, partita difficile, anche se proprio Ricardo Chéu ha voluto sottolineare come il successo interno con la Paganese abbia rappresentato una bella iniezione di fiducia: «Sappiamo che andiamo ad affrontare una gara difficile - ha spiegato il tecnico - contro una delle squadre in vetta alla classifica, ma abbiamo dalla nostra parte fiducia e consapevolezza che stiamo crescendo e giocando bene. Andiamo a Rende concentrati e con la voglia di portare via i tre punti».Gli amarantocelesti dovranno farlo però con qualche pedina in meno, visto che saranno indisponibili Chastre, Pepe e Kean. Il portiere portoghese si porta dietro una lussazione alla spalla, mentre Pepe è stato bloccato da una gastroenterite. L'assenza di Pepe potrebbe indurre alla conferma della formazione vista contro la Paganese, anche se rispetto alla gara di sabato ci sarà il rientro di Gigli. Da capire se il difensore sarà titolare al rientro, se cosi non fosse, probabile la conferma di Gallifuoco insieme a Gualtieri nella linea centrale. L'alternativa è proprio Gigli titolare magari con Gualtieri e Gallifuoco dirottato ancora tra i centrocampisti con Palma e Konate.Davanti le gerarchie non dovrebbero cambiare, a meno che Chéu non decida di far rifiatare qualcuno in vista della sfida di domenica al Bisceglie: «Andiamo a Rende avendo avuto solamente tre giorni per recuperare le forze dopo una partita dispendiosa e con poco tempo per prepararla. Sia la gara di stasera che quella contro il Bisceglie domenica sono sicuramente importanti». Chiude cosi Ricardo Chéu, che dopo le critiche adesso si gode il momento e sogna il colpaccio a Rende.La formazione di Modesto dovrebbe invece andare su un 3-4-3 e la conferma, quasi per intero, della formazione sconfitta 3-1 domenica scorsa dal Matera.D.Costa; Gallifuoco, Gigli, Palma, Cericola, Xavi, Tommasone, Maistro, Spadini, Papangelis, Dabo, Todorov, Vasileiou, Di Domenicantonio, Gualtieri, Diarra, Criscuolo, Konate, Delli Carri, Gondo(4-3-2-1): Costa; Delli Carri, Gualtieri, Gigli, Dabo; Gallifuoco, Konate, Palma; Vasileiou, Maistro, Gondo. All. Chéu(3-4-3): Savelloni; Germinio, Sabato, Minelli; Calvanese, Franco, Awua, Viteritti; Laaribi, Vivacqua, Rossini. All. Modesto: Clerico di Torino (Palermo e Gregorio di Bari)Catanzaro - Viterbese (rinviata)Juve Stabia - Sicula Leonzio (oggi, ore 14.30)Siracusa - Casertana (oggi, ore 14.30)Paganese - Matera (oggi, ore 16.30)Potenza- Trapani (oggi, ore 18.30)Reggina - Cavese (oggi, ore 18.30)Catania - Virtus Francavilla (stasera, ore 20.30)Monopoli - Vibonese (stasera, ore 20.30)Juve Stabia 35Catanzaro e Rende 27Trapani 26Catania 24Vibonese 22Monopoli, Casertana e Potenza 21Sicula Leonzio 18Reggina 17Cavese 15Bisceglie 14Siracusa, Virtus Francavilla e Rieti 13Matera 6Viterbese 5Paganese 4