COSI' IN CAMPO

Reggina

Rieti

Arbitro

I CONVOCATI DEL RIETI

ALTRE GARE, XIV GIORNATA

CLASSIFICA

RIETI - Il Rieti è partito questa mattina verso Reggio Calabria. Domani alle 14.30 (diretta Eleven Sports), la squadra di Ricardo Chéu si gioca al Granillo una delle sfide più importanti e delicate della stagione: «Una gara che vale tre punti come le altre» ha dichiarato ieri in conferenza lo stesso Chéu, quasi a non voler caricare troppo la gara. Certo, non è una finale, ma per tanti motivi questa sfida è destinata a raccontare tanto.Le due squadre vivono un momento simile della loro stagione, avendo praticamente la stessa classifica oltre che a fare i conti con i tifosi non contenti della gestione societaria. La Reggina è reduce dal ko infrasettimanale nel recupero contro il Catanzaro, che si è deciso nei minuti finali e davanti ai suoi tifosi vorrà sicuramente trovare il riscatto.I calabresi hanno realizzato gli stessi gol del Rieti (8), ma ne hanno subiti altrettanti in meno: «Affrontiamo una squadra che come noi ha avuto pochi gol in stagione, ma che gioca una buona fase difensiva. Abbiamo lavorato tutta la settimana per preparare questa partita, e quando arrivi da una buona prestazione come quella contro la Juve Stabia è inutile cambiare tanto».Non ci saranno quindi grandi cambiamenti nel Rieti, che va verso la conferma degli undici visti allo Scopigno sabato scorso. Delli Carri giocherà a destra, con Pepe e Gigli centrali e Dabo a sinistra, mentre a centrocampo, insieme al confermato Gallifuoco e Palma, dovrebbe esserci spazio per Cericola al posto di Konate, con Diarra regolarmente partito con la squadra ma che potrebbe essere una buona soluzione in corsa. Davanti invece toccherà ancora a Vasileiou e Gondo.Anche la Reggina va verso la conferma degli undici visti a Catanzaro, una gara che ha confermato il cambio di modulo visto nelle ultime partite, da un 4-3-3 ad un 4-4-2 più equilibrato, lo stesso che il tecnico Cevoli dovrebbe schierare anche domani con il Rieti.A dirigere l'incontro sarà iPascarella di Nocera Inferiore, che non ha mai diretto le due squadre in serie C, ma che ha due precedenti con il Rieti in serie D, entrambi allo Scopigno. Gli assistenti saranno invece Lombardi (Castellammare di Stabia) e Pellino (Frattamaggiore)(4-4-2): Confente; Kirwan, Conson, Solini, Mastrippolito; Tulissi, Zibert, Marino, Sandomenico; Emmausso, Ungaro. All. Cevoli(4-3-1-2): Chastre; Delli Carri, Pepe, Gigli, Dabo; Konate, Palma, Gallifuoco; Maistro; Vasileiou, Gondo. All. Chéu: Pascarella di Nocera Inferiore (Lombardi-Pellino)Questa la lista dei convocati per il match contro la Reggina: Giancarlo Gallifuoco; Nicolò Gigli; Giuseppe Palma; Matteo Cericola; Xavi Venancio; Vincenzo Tommasone; Fabio Maistro; Jose Carlos Chastre; Tomas Dabo; Nikolay Todorov; Giovanni Kean; Thomas Vasileiou; Davide Costa; Gianluca Gualtieri; Franck Cece Pepe; Roberto Criscuolo; Amara Konate; Filippo Delli Carri; Cedric Gondo; Boubakary DiarraCatanzaro - Cavese (domani, ore 14.30)Viterbese - Trapani (domani, ore 14.30)Juve Stabia - Bisceglie (domani, ore 16.30)Monopoli - Matera (domani, ore 16.30)Paganese - Vibonese (domani, ore 16.30)Potenza - Virtus Francavilla (domani, ore 16.30)Rende - Casertana (domani, ore 20.30)Siracusa - Sicula Leonzio (domani, ore 20.30)Juve Stabia 29Rende 27Trapani 25Catania 24Catanzaro 23Vibonese 20Casertana 18Potenza e Sicula Leonzio 17Monopoli 15Cavese e Virtus Francavilla 13Siracusa, Bisceglie e Reggina 11Rieti 10Matera e Paganese 3VIterbese 1