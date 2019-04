RIETI - Un fulmine a ciel sereno a scuotere la serata del Rieti. Andrea Gianni è il nuovo direttore generale della Reggina. Una notizia inaspettata, riportata da Tuttoreggina.com e che domani mattina verrà ufficializzata anche dal club calabrese. Dopo una parentesi durata pochi mesi Gianni lascia quindi il Rieti, una operazione che forse fa da apristrada ad un possibile passaggio in granata anche di Ezio Capuano a fine stagione. Per il momento non arriva nessuna comunicazione del club amarantoceleste, ma lo stesso tuttoreggina ha addirittura riportato le parole di Ezio Capuano: «Gli auguro il meglio». Una notizia sicuramente importantissima, soprattutto a poche ore dal match delicatissimo contro il Bisceglie che sabato potrebbe regalare al Rieti la salvezza matematica. © RIPRODUZIONE RISERVATA