RIETI – Rieti-Reggina? La farsa continua. Un'irregolarità nella distinta della formazione reatina sta bloccando il regolare svolgimento della partita. E per irregolarità s'intende la mancanza di un allenatore abilitato alla categoria: Caneo ha inviato il certificato medico, Pezzotti è un Uefa B e la volta scorsa per guidare la prima squadra ottenne una deroga di un mese. Oggi, 17 novembre, questa deroga non è più valida, di conseguenza, se entro 45' la società amarantoceleste non reperirà un allenatore abilitato e, soprattutto già tesserato col Rieti, l'arbitro decreterà la fine delle ostilità, con tutto ciò che ne conseguirà. Ultimo aggiornamento: 15:18