RIETI - Dopo le notizie "ufficiose" filtrate nella serata di ieri dall'ambiente vicino alla Reggina, adesso arriva anche la nota del Rieti. Il club amarantoceleste, attraverso i propri canali social, ha diramato un post in cui ci vengono riportate proprio le parole dell'avvocato Andrea Gianni, che ha voluto salutare la piazza, dopo aver salutato quella di San Benedetto del Tronto in autunno.«Ieri sera ho provveduto a salutare la squadra, lo staff e tutti i dipendenti che voglio salutare e ringraziare per l’apporto e la disponibilità che ho avuto sin dal primo giorno che sono arrivato a Rieti», inizia così il suo saluto alla città e all'ambiente Rieti. Gianni partirà oggi in direzione Reggio Calabria e già nel pomeriggio dovrebbe essere prevista la conferenza stampa di presentazione nel suo nuovo club: «Sono stati dei mesi emozionanti e indimenticabili- continua la nota-trascorsi insieme ad un grande tecnico, ma soprattutto un grande uomo come mister Capuano e il suo staff composto da Giuseppe Padovano e Mimmo De Simone. Ci tengo a ringraziarli per gli insegnamenti e la vicinanza che mi hanno dimostrato in questi mesi, così come tutti i dipendenti, così come i giocatori ai quali va un mio caloroso saluto con l’augurio che possano raggiungere fin da sabato l’obiettivo sperato e voluto. Ringrazio il presidente Curci, presidente passionale e uomo d’altro tempi, per la fiducia accordatami e per aver compreso le ragioni della mia scelta. Tendo inviare un caloroso abbraccio a tutti i tifosi che non hanno mai smesso di incitarci e che ci hanno sempre creduto insieme a noi. Auguro al Football Club Rieti le migliori fortune, un caloroso abbraccio».A questo punto l'operazione è ufficiale, e come detto, probabile faccia da battistrata anche per il passaggio proprio di Capuano alla Reggina a fine stagione.