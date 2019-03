© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - R&R, Rieti versus Reggina, in una sfida che per gli amarantocelesti ha il sapore del riscatto. All’andata infatti, nell’unico precedente tra le due compagini, al Granillo finì con un pazzesco 3-2: il Rieti era in vantaggio di due gol a 17 minuti dal termine, con le reti di Gondo su rigore al 5’ e raddoppio di Cericola al 62’, prima di subire il ribaltone della Reggina, in rete con Sandomenico al 73’, pareggio di Tassi al 77’ e gol vittoria di Ungaro addirittura al 97’. Sconfitta che a Rieti lasciò il segno, eccome.Ma è una Reggina totalmente rinnovata rispetto ad allora, come gli amarantocelesti del resto, una Reggina che nel mercato di gennaio ha cambiato totalmente pelle prelevando dalla serie B i vari Bellomo (Salernitana), Doumbia (Lecce), Baclet (Cosenza), più due pezzi forti a centrocampo pescati in C, come De Falco (Vicenza) e Strambelli (Potenza), e il difensore Gasparetto (Ternana). In più ora può vantare su un nuovo comandante, quel Drago che ha preso il posto dell’esonerato Cevoli lo scorso 4 febbraio.I calabresi in settimana si sono visti restituire 4 degli 8 punti di penalizzazione, salendo così a 40 punti in classifica, in piena corsa per un posto nei playoff - 12 vittorie, 8 pareggi e 10 sconfitte, 38 gol segnati e 31 subìti -. In realtà sarebbero 43 perché gli amaranto devono ottenere il bonus di 3 punti, in virtù del match che avrebbero dovuto giocare l’ultima giornata contro il Matera.Reggina che con la netta vittoria contro il Catania, 3-0, si è risollevata dopo un periodo nero, dove aveva racimolato soltanto 3 punti (3 pareggi) in 5 partite, tra l’altro con un solo gol segnato.Fuori casa i calabresi hanno totalizzato 19 punti, in virtù di 5 vittorie, 4 pareggi e 6 sconfitte, sono 17 i gol realizzati e 14 quelli incassati (terza miglior difesa esterna dopo Juve Stabia e Catanzaro, a pari merito con il Trapani). Però nelle ultime 3 partite esterne hanno raccolto un solo punto.Nessuno squalificato. Coperta corta in attacco, in settimana si è fermato Tassi per un problema al ginocchio, che si va ad aggiungere all’infortunio dell’altro attaccante Viola (per entrambi stagione finita). Senza considerare il lungodegente Maritato, che comunque non può rientrare in rosa per sopraggiunto numero di over, così come l’autore del gol vittoria dell’andata Ungaro, finito anche lui fuori lista.Due degli autori dei gol dell’andata, Ungaro e Tassi, non ci saranno quindi (per buona notizia del Rieti!), il terzo, Sandomenico, sta trovando poco spazio nell’ultimo periodo, nonostante sia il miglior marcatore amaranto con 7 gol messi a segno, seguito proprio da Tassi, 5, Strambelli e Bellomo, entrambi a 4.