CHASTRE 5.5

DELLI CARRI 5

PEPE 4.5

GIGLI 4.5

DABO 4.5

PALMA 4.5

KONATE 6

Dal 67’ DIARRA 5

GALLIFUOCO 4.5

VASILEIOU 4.5

Dal 59' CERICOLA 6

GONDO 6

CHEU 4.5

Reggina

Arbitro Pascarella di Nocera Inferiore 5,5

RIETI - Ecco i voti ai protagonisti in campo al Granillo, un match che ha visto la Reggina battere in rimonta 3-2 il Rieti. Una partita quasi perfetta dei giocatori amarantocelesti per 65 minuti si trasforma in un incubo con i voti che, ovviamente, calano in maniera drastica. Sui primi due gol male la linea difensiva, Vasileiou come al solito crea ma spreca tantissimo.Incolpevole sui gol. Ne subisce tre ma paga gli errori della linea difensiva.Il giudizio sulla partita dei giocatori del Rieti è più che mai complicato. Delli Carri non fa eccezione, crolla come tutti nella rimonta dei padroni di casaGioca una partita pulita per trequarti, poi insieme a Gigli è protagonista di due buchi difensivi che spianano la strada al pareggio della Reggina.Sembrava una gara di ordinaria amministrazione fino allo 0-2, poi vedi sopra. Sbaglia in occasione del pareggio e, come quello di Pepe è un errore pesante.Quasi mai propositivo in avanti, se non in occasione del gol dello 0-2 annullato a Maistro, negli ultimi venti minuti viene infilato da tutte le parti da una Reggina che dopo il pareggio ha trovato le forze per correre il doppio.Anche per lui non una grande prestazione, neanche sul 2-0 aveva brillato, il risultato finale però ne abbassa di più il voto.Il migliore del Rieti, poi viene sostituito e forse non è un caso che il crollo verticale del Rieti cominci proprio da qui.Non era al meglio e si vede, entra sullo 0-2 e affonda insieme al resto della nave).Anche lui bene per buona parte di gara, poi sbanda quando la squadra perde le distanze tra i reparti. Sciagurato il retropassaggio di testa che stava per diventare un assist per il 3-2 della Reggina.Bravo tecnicamente, ottimo dribling, ma decisamente troppo innamorato del pallone. Cosi come avvenuto contro la Juve Stabia spreca un paio di ripartenze pesantissime. Bello, ma decisamente inconcludente.Trova il suo primo gol in serie C ma è una inutile, enorme, illusione.Veramente difficile dare l’insufficienza all’attaccante amarantoceleste. Si procura e realizza il rigore del vantaggio e lotta come un leone. Insieme a Konate la nota più positiva della partita.Azzeccato il cambio di Cericola, che realizza il 2-0, sbagliato far uscire dal campo Konate che non sembrava avere problemi fisici. Il Rieti interpreta bene la partita e poi crolla e questo comunque è anche merito/demerito del tecnico. Questa sconfitta è una mazzata psicologica e di classifica che rischia di compromettere il suo cammino a Rieti e, ovviamente, quello della squadra.: Confente 5.5, Seminara 5.5 (55’ Mastrippolito), Franchini 5 (59’ Tassi 6.5), Emmausso 5 (46’ Viola), Zibert 5.5 (73’Salandria 6), Sandomenico 6.5, Petermann 5.5 (59’ Marino 6), Redolfi 6, Solini 5.5, Ungaro 6.5, Kirwan 5.5. A disp. Conson, Tulissi, Ciavattini, Pogliano, Navas, Bonetto, Licastro All. Cevoli 6: Il fallo su Gondo in occasione dello 0-1 è netto ma, anche se serve un replay per capirlo, la trattenuta inizia fuori area, era dunque calcio di punizione. Su due dei tre gol annullati al Rieti la chiamata dei suoi assistenti sembra giusta, restano invece dubbi sul 2-0 di Maistro ma forse Palma, davvero di pochissimo, era al di là della linea difensiva. In alcuni momenti lascia correre troppo e la partita rischia di sfuggirgli di mano.