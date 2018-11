I 20 CONVOCATI

RIETI - Domani, sabato 1° dicembre, il Rieti partirà direzione Reggio Calabria. Domenica alle 14.30 al Granillo sarà sfida cruciale tra due squadre che hanno assolutamente bisogno di punti. A presentare la gara in conferenza è come sempre, il tecnico Ricardo Chéu, che torna anche sull'episodio dello staff medico che ha tenuto banco nei giorni scorsi: «Una squadra professionistica si allena sia sul campo, che in palestra, l'allenamento era programmato così, quindi nessun problema».Focus che si sposta inevitabilmente al match di domenica: «Per noi è una partita che vale tre punti come tutte le altre. Un risultato positivo ci darebbe comunque entusiasmo. Affrontiamo una squadra che gioca una buona fase difensiva, e che ha perso negli ultimi minuti sia col Catania sia nel recupero con il Catanzaro».Novità arrivano dall'infermeria, con il portiere Davide Costa recuperato e disponibile, mentre Diarra partirà con la squadra ma non dovrebbe essere in campo: «Oltre al difensore Sandro Costa non sarà disponibile Papangelis, che è infortunato. Contro la Juve Stabia abbiamo giocato una buona partita, ed è difficile in questi casi andare a modificare tanto. Quello che conta è preparare bene la gara come abbiamo fatto in settimana».Si va quindi verso la conferma della formazione vista allo Scopigno proprio contro la Juve Stabia, con Gallifuoco ancora tra i centrocampisti e Delli Carri terzino destro. Il tecnico portoghese è tornato anche sull'impatto con il campionato italiano: «Se mi aspettavo un campionato così difficile? Si, anche se quando sono arrivato l'ipotesi più probabile era quella di finire nel girone B. Qui ci sono squadre che investono molto, formazioni come Reggina e Catania che io conosco perché facevano parte della serie A. Questo conta, ma noi pensiamo a noi stessi e a lavorare ogni giorno al meglio, facendo il massimo con gli uomini a disposizione, poi vedremo cosa arriverà dal mercato».Tre punti si, ma tre punti pesantissimi, tra due squadre che attraversano un momento difficile e particolare e vogliose di rilanciare la loro classifica.Giancarlo Gallifuoco; Nicolò Gigli; Giuseppe Palma; Matteo Cericola; Xavi Venancio; Vincenzo Tommasone; Fabio Maistro; Jose Carlos Chastre; Tomas Dabo; Nikolay Todorov; Giovanni Kean; Thomas Vasileiou; Davide Costa; Gianluca Gualtieri; Franck Cece Pepe; Roberto Criscuolo; Amara Konate; Filippo Delli Carri; Cedric Gondo; Boubakary DiarraIndisponibili: Sandro Costa; Gerasimos Papangelis.