RIETI - Pausa dei campionati regionali e provinciali di calcio per le festività di fine anno, ma non per tutti. Saranno infatti otto le squadre reatine "senior" che scenderano in campo nel weekend per recuperare i match non disputati da calendario.Gens Cantalupo-Poggio Catino (Terza categoria), ore 14.30, arbitro Bejan di RietiCasperia-Piazza Tevere (Seconda categoria), ore 11, Montasola, arbitro Pellecchia di CiampinoSuna Nersae-Real Gavignano Ponzano (Terza categoria), ore 11, S.Elpidio di Pescorocchiano, arbitro D'Orazi di RietiPosta-Selci (Seconda categoria), ore 14.30, arbitro Matteucci di RietiFiamignano Equicola* 31Piazza Tevere* 23Poggio San Lorenzo* 22Selci* 21S.Susanna 18Atletico Cantalice*, Velinia 17Moricone* 16Centro Italia Micioccoli*, Torri in Sabina 15Sporting Corvaro 12Atletico Torano, Cittareale 11Posta* 9Monte San Giovanni*, Casperia* 6* gare in menoSanta Maria 25Torpedo 23Poggio Bustone, Real Monteleone 20Real Gavignano* 19Real Vazia 15Vigor Collevecchio 13Gens Cantalupo*, Scandriglia 10Montopoli 5Poggio Catino* 4Suna Nersae* 0*una gara in meno