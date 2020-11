Il Rieti sfida la Recanatese e fa la corte a D'Alessandris: l'attaccante del Sora lo scorso anno allenato da Campolo

RIETI - Si chiama Gianmarco D'Alessandris il possibile nuovo partner d'attacco di Giordano Fioretti nel Rieti del dopo-Curci. La punta 24enne, originaria di Supino (Frosinone), attualmente gioca in Eccellenza col Sora, ma lo scorso anno vestiva la maglia della Vis Artena allenata da Stefano Campolo. Ventitrè presenze e 6 gol, D'Alessandris è stata una delle tante "scommesse vinte" dall'attuale tecnico del Rieti, che ha sempre avuto un'altissima considerazione del giocatore, dotato di caratteristiche tecnico-tattiche tali da poter fare la differenza anche in categorie più alte.

La trattativa

Se ne parla già da giorni, ci sono già stati dei contatti tra i dirigenti del Sora e quelli (futuri) del Rieti e non è escluso che subito dopo aver ratificato il closing societario, la trattativa D'Alessandris possa finalmente decollare. Per Campolo - e per la squadra - l'ingaggio della forte punta ciociara potrebbe rappresentare la quadratura del cerchio in un mercato che ha già regalato Marchi, Brumat e De Vitis. A quel punto mancherebbe solo un forte centrale difensivo (resta in piedi la pista-Biondi) e per la lotta al vertice ci sarebbe anche il Rieti.

La sfida a Recanati

Intanto domani, 29 novembre, il Rieti sarà impegnato sul difficile campo della Recanatese per il recupero della sesta giornata, rinviata causa Covid-19. Alle 14,30 (arbitro Balducci di Empoli) le due squadre si contenderanno i tre punti in palio, col Rieti deciso a centrare la prima vittoria stagionale, dopo due pareggi e altrettante sconfitte. Nel 3-5-2 iniziale, subito spazio per Marchi a centrocampo, mentre Brumat - non ancora al meglio - sarà in panchina. Assente Gualtieri per squalifica, in difesa toccherà a Orchi, mentre lì davanti Fioretti ed Elefante andranno a caccia dei primi gol stagionali. Diretta televisiva sul profile Facebook della società.

