L'ultimo Rieti di Curci affonda a Recanati (3-0). Esordio per Marchi, Brumat e il baby Nobile

RIETI - Troppa Recanatese per l’ultimo Rieti, probabilmente, della gestione-Curci. Al “Nicola Tubaldi” infatti, la formazione di casa si sbarazza senza alcun problema di Tirelli e soci con un perentorio 3-0 che rimanda ad una futura occasione sia il primo gol stagionale, che le prime reti del campionato. Tutto questo, nonostante gli innesti di Marchi (dall’inizio) e Brumat (in avvio di ripresa), sui quali chiaramente i tifosi del Rieti ripongono le maggiori aspettative.

La cronaca

Gara subito in salita: pronti-via e Senigagliesi al primo affondo trova il gol del vantaggio (1-0) costringendo il Rieti ad una gara tutta di rimonta. Alla mezz’ora l’esperto Sbaffo (ex Chievo Verona) combina ottimamente con Pera e trova il gol del raddoppio, facendo scorrere i titoli di coda sul match in largo anticipo. Prima della fine del tempo, De Chirico salva sulla conclusione a botta sicura di Tirelli, che avrebbe potuto ridare un senso alla gara, poi ad inizio ripresa la sfortunata autorete di Orchi, in anticipo su Pera, mette il sigillo sulla trasferta marchigiana del Rieti, che Saglietti nel finale rende meno amara evitando la goleada.

Il tabellino

Recanatese (3-5-2): De Chirico 6; Ferrante 6,5, Donzelli 6,5, Brunetti 6; Senigagliesi 7 (60’ Morazzini 6), Grieco 6,5 (70’ Raparo s.v.), Gomez 7, Sbaffo 7 (78’ Giaccaglia), Pezzotti 6,5 (85' Candidi); Pera 7, Liguori 7 (60’ Piccioni 6). A disp.: Santarelli, Togola, V. Scognamiglio, Guercio. All.: Giampaolo 8.

Rieti (3-5-2): Saglietti 6; A. Scognamiglio 5, Orchi 5, Montesi 5; Tiraferri 5 (65’ Elefante s.v.), Marchi 5,5 (75’ Galvanio s.v.), Tirelli 6, Vari 5 (65’ Nobile s.v.), Zona 5 (46’ Esposito 5); Mattei 5 (46’ Brumat 5), Fioretti 5. A disp.: Rosati, De Vitis, Padovani, Martinelli. All.: Campolo 5.

Arbitro: Balducci di Empoli (Longobardi e Chiarello).

Marcatori: 2' Senigagliesi 32’ Sbaffo. 57’ Orchi (aut.).

Note: gara a porte chiuse. Ammoniti: Morazzini (RE), Montesi, Orchi, Fioretti (RI). Calci d’angolo: 9-2. Recupero: 1’pt, 3’ st.

