Real Gavignano Ponzano vince per 2-0 il derby a Forano. Tabellino, commenti e foto

RIETI - Una Real Gavignano Ponzano corsara fa suo il derby della sesta giornata del girone provinciale di Terza categoria vincendo 2 a 0 sul campo di Forano.

Una sfida stracittadina dai toni spigolosi (ne sono la riprova i 10 cartellini gialli comminati dall’arbitro Bertini ed un espulso nella fila di Forano a fine gara) nella quale c’è stato agonismo e nessuna delle due squadre ha tirato indietro la gamba malgrado le occasioni, alla fine, non se ne siano registrate tantissime. Entrambe le squadre venivano da due sconfitte ma alla fine a far festa davanti ai numerosi supporter sono stati gli ospiti senza dubbio più cinici nello sfruttare le rare occasioni create.

Il primo tempo

Parte meglio Forano che prova a dare ordine alla propria manovra. Gavignano all’11’ nella sua prima azione di rimessa, conquista su un fallo ai danni di Migliorelli una punizione dal limite. Capannello intorno all’arbitro intanto che Nocelli batte velocemente servendo l’inserimento di Recchia che punisce l’ingenuità dei difensori di casa e non dà scampo a Zanghi in uscita per l’1 a 0. Partita subito in salita per Forano che ci mette un po’ a riorganizzare le idee e la spinta propulsiva degli uomini di Munzi è dettata più dall’adrenalina che dal resto. Le due squadre provano ad impensierire le rispettive difese da calci da fermo e palle inattive ma vere occasioni da rete non se ne vedono. Alla mezz’ora Nocelli non sfrutta una indecisione della difesa di Forano e manda a lato la girata a rete. Forano risponde con un tiro da fuori area di Bontempi con la palla che va alta sulla traversa della porta difesa da Gobbi. Al 45’ Zanghi in uscita anticipa l’incursione di Fabi il quale rovina addosso all’estremo difensore di Forano che resta a terra, colpito al volto, per qualche minuto prima di far rientro negli spogliatoi e essere sostituito da Grillini. Per Fabi arriva il cartellino giallo mente Zanghi verrà accompagnato per accertamenti in ospedale.

La ripresa

Al 47’ un tiro di Recchia si infrange sulla traversa. Al 60’ arriva il raddoppio ospite: da un calcio d’angolo sulla sinistra Bontempi, nel tentativo di rinviare la palla colpisce male con la svirgolata che manda la sfera sulla traversa della propria porta, il più lesto di tutti è Barnabei che da due passi ribadisce in gol. Forano prova a rispondere con una punizione dello stesso Bontempi parata da Gobbi. I padroni di casa prendono campo e ci provano ancora con Tetto (per lui solo l’esterno della rete) e poi con Francesco Mandosi di testa che va fuori di un soffio. Nell’ultima azione della partita i padroni di casa reclamano un rigore per un presunto fallo in area di Ratini ai danni di Ouho Gui (il quale verrà poi espulso a fine gara per proteste) ma l’arbitro fa cenno che si può proseguire prima di mandare le squadre negli spogliatoi dopo il triplice fischio finale che sancisce la terza sconfitta stagionale di Forano, mentre dall’altro lato rilancia le ambizioni di Gavignano dopo lo stop di domenica scorsa coi giocatori a fine gara che festeggiano con i propri tifosi la vittoria nel derby.

I commenti

Stefano Munzi allenatore Asd Forano Calcio 2020: «Partita fondamentalmente decisa da due episodi nati da due nostri errori. Per il resto ho visto un bell’atteggiamento in campo da parte dei ragazzi ai quali oggi non ho nulla da rimproverare. Entrambe le squadre hanno offerto una buona prova nei reparti difensivi sia noi che loro i quali hanno in Malizia un giocatore che anche oggi ha dimostrato tutto il suo valore».

Michele Galassetti allenatore Real Gavignano Ponzano: «Tre punti che valgono oro quelli conquistati oggi al termine di una partita difficilissima. Voglio fare i complimenti ad entrambe le squadre. Sono ovviamente felicissimo per il risultato arrivato insieme ad una bella reazione da parte dei ragazzi dopo lo stop di domenica scorsa e ribadisco che si va avanti verso l’obiettivo primario che resta quello di giocarci la vittoria del campionato fino alla fine».

Il tabellino

Asd Forano Calcio 2020: Zanghi (46’Grillini), Magrini, Bidini (47’ Ouho Gui), Antonini, Quintaie, Mandosi Fr., Mandosi Fi., Bontempi, Borriello (54’ Tetto, 73’ Coppari), Donati, Sciarrini. A disp. Giorgetti, Di Paolo, Boudouma, Lorenzetti, Piccione. All. Munzi

Asd Real Gavignano Ponzano: Gobbi, Fabi, Pennacchini, Malizia, Pellegrini, Nocelli, Recchia (90’ Nisi), Barnabei, Migliorelli (85’ D’AScenzi), Gherardo (72’ Lupo), Mancini (68’ Ratini). A disp. Bianchi, Galassetti, Marocchini, Stroni, Gennaretti. All. Galassetti

Arbitro: Alessandro Bertini di Rieti

Reti: 11’ Recchia, 60’ Barnabei

Note. Espulso a partita terminata Ouho Gui (F). Ammoniti: Antonini, Mandosi Fr. (F) Fabi, Pennacchini, Malizia, Pellegrini, Recchia, Barnabei , Gherardo, Lupo (G). Angoli 4 - 4. Spettatori 300 circa