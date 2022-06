Real Gavignano Ponzano, grande festa per la promozione in Seconda categoria. Foto

RIETI - Festa grande al Valle Mentuccia per il Real Gavignano Ponzano, premiato oggi dopo la vittoria del campionato di Terza categoria. Mercoledì scorso con il 3 a 0 sul campo del Montopoli era arrivata la matematica certezza del primato.

Oggi i ragazzi di mister Galassetti hanno potuto festeggiare davanti ai propri tifosi il meritato successo dopo quella che è stata l’ultima partita in casa della stagione contro la Msg Rieti, terminata per la cronaca con una goleada: 8 a 0 il risultato per i padroni di casa (reti: 2’, 8’ e 12’ Nocelli, 19’ Vanni, 26’ Fabi, 78’ Pedacchia, 79’ Malizia, 80’ D’Ascenzi).

APPROFONDIMENTI CALCIO La festa

La premiazione

Dopo il triplice fischio dell’arbitro Gabriele Adami, si sono aperte le danze per i festeggiamenti ufficiali con la premiazione che ha visto capitan Malizia (nella foto) alzare il trofeo al cielo insieme al solito nutrito gruppo di sostenitori.



Dopo la cerimonia in mezzo al campo ed il giro su un carro scoperto, la squadra si è spostata a Ponzano Romano per proseguire i festeggiamenti ed è attesa in serata (alle 21 circa) in piazza a Gavignano per una cena. Ma le celebrazioni non finiscono qui: come ha fatto sapere la società sui suoi canali social, alle 16 di domani (domenica 12 giugno) anche in piazza a Ponzano Romano sarà allestita la festa per accogliere i campioni della Terza categoria con musica e panini con la porchetta.