Real Gavignano Ponzano piazza altri colpi e inizia la preparazione. «Rosa folta, i ragazzi si giocheranno il posto»

RIETI - Il Real Gavignano Ponzano piazza altri due colpi per chiudere il mercato e comincia la preparazione del prossimo campionato di Prima categoria. La squadra sabina ha già confermato gran parte del gruppo della scorsa stagione e si è rinforzata con gli acquisti del difensore Luca Del Bufalo e dell’ex Accademia Calcio Sabina Giacomo Bernocchi per il reparto offensivo. Altri due innesti sono stati ufficializzati: il primo in ordine di tempo è Tomas Mancini, ex Torri in Sabibna adattabile sia al ruolo di esterno che di seconda punta; il secondo, ufficializzato nella giornata di oggi, è l’esterno classe 1999 Luca Florin, lo scorso anno all’Accademia Calcio Sabina in Prima categoria, un altro giocatore tecnico, veloce e di spessore che sarà da subito a disposizione di mister Marco Galassetti. La squadra nel frattempo è già tornata ad allenarsi sul campo in vista dell’inizio del campionato, fissato al primo di ottobre, e alla sfida di Coppa Lazio di Prima categoria, con data, luogo e avversaria ancora da stabilire.

Le dichiarazioni e le amichevoli

A parlare sono direttamente i due nuovi arrivati Mancini e Luca, entusiasti per questa loro nuova esperienza: «Sono contentissimo di intraprendere questo nuovo percorso con il Real Gavignano Ponzano – ha spiegato Tomas Mancini - una grandissima squadra formata da grandi giocatori, sono convinto che tutti uniti faremo grandi cose».

«È stato un corteggiamento iniziato a giugno – spiega invece Florin Luca - un po’ per gioco ma con molta insistenza, la quale mi ha portato a capire che era una squadra seria e alla fine a scegliere questo progetto, hanno influito molto anche l’amicizia che ho con molti componenti del gruppo, sono veramente contento e non vedo l’ora di iniziare».

Non è mancato poi il benvenuto del mister Marco Galassetti ai due nuovi innesti: «Tomas è un ragazzo serio e duttile che va ad aggiungersi alla nostra ampia rosa formata di ottimi giocatori – spiega il mister - ci sarà da lottare e sudare per conquistarsi il posto.

Florin non ha bisogno di presentazioni, a parlare è il suo curriculum calcistico, non posso che essere felice di averlo in gruppo so che alzerà il livello di tutta la rosa, allenare giocatori così è sempre un piacere».

Il dirigente Giovanni Giometti fa poi un quadro sul mercato e spiega il programma degli impegni che la squadra neopromossa in Prima categoria affronterà prima dell’inizio del campionato: «Chiudiamo il mercato con un colpo di livello – dice Giometti - l’intento di questa sessione è stato di fare pochi acquisti ma di qualità e lo abbiamo dimostrato. Ad oggi vantiamo di una rosa molto folta dove bisogna giocarsi il posto sempre e sono sicuro che questo porterà i nostri ragazzi ad affrontare ogni allenamento al massimo delle loro capacità. Lunedì abbiamo iniziato la nostra stagione con il primo giorno di preparazione, ho visto i ragazzi molto motivati e il mister molto entusiasta e con voglia di fare bene. Avremo amichevoli di livello, solo per citarne alcune affronteremo la Pro Fiano, Città di Fiano e Sassacci. Il mese di settembre sarà carico e intenso ma ci permetterà di lavorare bene e di affrontare il campionato nel migliore dei modi. Concludo facendo un grande in bocca al lupo a tutti, ragazzi e staff tecnico».