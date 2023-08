Real Gavignano Ponzano: Del Bufalo il primo innesto, Loreti al Soratte, tante le conferme

RIETI - Il Real Gavignano Ponzano fresco di promozione in Prima categoria, si prepara in vista della prossima stagione. Ufficializzato il primo innesto: si tratta di Luca Del Bufalo, difensore centrale sabino classe ’99 in forza lo scorso anno a Montopoli con cui ha segnato anche due reti. Si tratta soltanto del primo rinforzo dei gavignanesi in vista del prossimo campionato di Prima categoria: settimana prossima sono previste ulteriori firme che andranno a rinforzare la rosa della scorsa stagione.

Le conferme

Il Real Gavignano Ponzano ha infatti confermato tutto l’organico che l’ha portato al titolo del campionato di Seconda categoria lo scorso anno, ad eccezione dell’attaccante Daniel Loreti, trasferitosi al Soratte, sempre in Prima categoria. Capitan Mattia Nocelli e compagni saranno diretti da tutto lo staff tecnico della scorsa stagione, confermato in toto a partire dal mister Marco Galassetti, condottiero e protagonista assoluto del doppio salto di categoria (in due anni dalla Terza alla Prima categoria).

Le dichiarazioni

Entro a far parte di un grandissimo gruppo e di una grandissima società – spiega il nuovo acquisto Luca Del Bufalo- non vedo l’ora di iniziare questa nuova esperienza e di mettermi a disposizione nel migliore dei modi”.

A dare il benvenuto a Del Bufalo è mister Marco Galassetti: “Sono contento dell’arrivo di Luca Del Bufalo – spiega il tecnico - un ragazzo serio preciso e molto utile alla nostra causa.

Sapere che tra le tante offerte ricevute ha scelto di sposare il nostro progetto mi gratifica e mi fa prendere consapevolezza di cosa siamo stati capaci di costruire in questi anni, tornando a Luca è un giovane con molta qualità e esperienza, cosa difficile da trovare oggi e sono sicuro che aggiungerà sostanza al nostro reparto difensivo, non mi resta che dargli il benvenuto e augurargli il meglio».