RIETI - Il Reate United denuncia sulla propria pagina facebook un episodio di razzismo che sarebbe accaduto ieri pomeriggio, 12 gennaio, durante la partita di Terza categoria, svoltasi al Macelletto di Rieti, contro il Poggio Moiano.«Purtroppo ieri durante la gara Reate United-Poggio Moiano, persa purtroppo 1 a 2, colpa di un arbitraggio, che definire vergognoso è un complimento, si aggiunge un gravissimo episogio di razzismo nei confronti di Alieu, un mio calciatore di colore, a seguito di un movimento scoordinato, commette un fallo, e un calciatore, gli rivolge la frase "sporco negro, la prossima volta ti sbianco". L'arbitro, Trabelsi di Rieti, era posizionato a mezzo metro, intento ad ammonire Alieu, e non ha fatto assolutamente nulla per l'insulto razzista, i miei ragazzi, compreso me, che ero all'esterno della rete, e il guardalinee, gli abbiamo chiesto il rosso e la sospensione della gara, ma lui ha affermato che non ha sentito nulla, questo anche nel dopo gara, ma lui continuava a negare. Vergognoso!. Al prossimo episodio di razzismo ce ne andremo via dal campo. Queste cose vanno assolutamente denunciate!».