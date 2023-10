Fc Rieti, arriva Raffaele Battisti al posto di Fabrizio Ferazzoli. «Onorato, obiettivi importanti»

RIETI - Il Football Club Rieti 1936 comunica di aver affidato la guida tecnica della prima squadra a Raffaele Battisti al posto di Fabrizio Ferazzoli.



Reatino, classe '77, da calciatore Battisti vanta una carriera professionistica di tutto rispetto (359 presenze e 19 gol tra C1 e C2 con Sora, Frosinone, Teramo, Vigor Lamezia, Brindisi, Cosenza e Rieti), mentre da allenatore ha iniziato come vice di Carmine Parlato l'anno della promozione in C del club amarantoceleste, seguendo poi il tecnico campano a Latina, a Torre del Greco (Savoia) e a Trento in D. A cavallo della pandemia (stagione 2020/'21) ha allenato il FC Rieti mettendolo in salvo dalla retrocessione in Eccellenza, mentre lo scorso anno ha allenato la BF Sport in Promozione.



«Sono onorato di far parte di questa società, spero possa essere una bella avventura - dichiara Raffaele Battisti -.

Il club ha obiettivi importanti e per uno come me, al quale piacciono certe sfide, non è stato difficile trovare un punto d'intesa con la proprietà. Ho voglia di rimettermi in gioco e trasmettere alla squadra entusiasmo e professionalità per continuare a navigare nella parte alta della classifica provando a raggiungere gli obiettivi prefissati dalla società».



«La società dà il benvenuto al neo allenatore, augurandogli buon lavoro e una stagione ricca di soddisfazioni».