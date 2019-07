RIETI - Primo giorno di scuola per il Rieti e primo giorno di lavoro per Alberto Mariani. La squadra si è radunata oggi allo Scopigno per iniziare il lavoro in vista del prossimo campionato.



Erano 22 in tutto i giocatori convocati, 21 effettivamente a disposizione in quanto Cedric Gondo, uno dei reduci della passata stagione, e pedina sul mercato, ha inviato certificato medico di malattia della durata di una settimana. Applausi ed abbracci per Tirelli e Marcheggiani che, in attesa di un comunicato ufficiale del club, erano regolarmente a disposizione del club. Insieme a loro anche i quattro sotto contratto dalla scorsa stagione: Gigli, Marchi, Zanchi e Palma, oltre a Tiraferri. Sette invece i ragazzi provenienti dalla Salernitana, uniti a quattro reatini ed altri giocatori provenienti da altre squadre. Questa la fotografia del Rieti di oggi, che ha svolto una seduta di una quarantina di minuti utile più che altro a conoscersi. La società ha invece diramato l'elenco dei convocati al primo giorno di lavoro, gli stessi che, verosimilmente, domenica affronteranno al campo d'altura il Frosinone (ore 17.30). Inoltre il club ha comunicato il rinnovo della partnership con Mariani Sport, annunciato Mitzuno come sponsor tecnico della prossima stagione.

I CONVOCATI

PORTIERI: Addario Stefano, Lazzari Daniele

DIFENSORI: Bellopede Matteo, Borneti Damiano, Granata Antonio, Gigli Nicolò, Santini Leonardo, Tiraferri Tiziano, Zanchi Andrea

CENTROCAMPISTI: Arcaleni Marco, Marchi Alessandro, Palma Giuseppe, Parente Manuel, Principi Davide, Priolo Emiliano, Sette Filippo, Tirelli Fabrizio

ATTACCANTI: Barlotta Alessio, Gondo Cedric*, De Sarlo Pasquale, Del Regno Agostino, Marcheggiani Francesco;

© RIPRODUZIONE RISERVATA