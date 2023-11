Il Fc Rieti rinforza lo staff dirigenziale: arriva Marco Ianni. «Onorato dell'incarico»

RIETI - Lo staff dirigenziale del Fc Rieti si arricchisce di una nuova figura professionale, quella del reatino Marco Ianni, per anni e anni dirigente storico dell'Alba Sant'Elia «al quale viene affidato il ruolo di coordinatore delle segreterie di prima squadra e settore giovanile, andando a rinforzare ulteriormente la sezione relativa ai tesseramenti, le carte federali e i rapporti con le istituzioni sportive, tutte competenze che Ianni ha acquisito negli anni, in seno a diverse società sportive locali» recita la nota ufficiale.

«Ho accettato volentieri e con molto entusiasmo - dichiara Marco Ianni -, l'invito della proprietà ad entrare a fare parte della struttura organizzativa del club. Spero di non disattendere le aspettative di chi crede fortemente in me e di aggiungere ulteriore valore a uno staff dirigenziale già di per sé competente e competitivo».