Il Fc Rieti rinforza la difesa: torna Zanette. «Felice di essere di nuovo qui». Domenica possibile debutto

RIETI - Il Fc Rieti si rinforza in difesa: torna in amarantoceleste il brasiliano Matheus Zanette. Per il 25enne marcatore centrale si tratta di una seconda esperienza col club di Marzio Leoncini, visto che già lo scorso anno Zanette vestiva la maglia del Città di Rieti in Prima categoria. Il giocatore è già a disposizione del tecnico Raffaele Battisti e, all'occorrenza, può essere utilizzato già a partire dalla sfida di domenica 12 novembre al 'Gudini' (ore 14,30) contro il Setteville Caserosse.

«È sempre stata la mia volontà rinnovare con il Rieti, purtroppo per vari motivi questo non è potuto accadere prima, ma ora che tutto è stato risolto, sono felice di poter onorare nuovamente questa maglia" ha spiegato Zanette nella nota diramata dal club, lo stesso che rivolge il "bentornato" al giocatore "ben consapevole delle qualità tecniche di Zanette».