Valle del Peschiera in inferiorità numerica trova tre punti d'oro: 2-0. Pezzotti: «Grande prova»

RIETI - Il Valle del Peschiera dimostra la propria forza anche in inferiorità numerica: Atletic Soccer Academy ko 2-0. Succede di tutto nel primo tempo, due cambi forzati e un’espulsione, nella ripresa le due reti. Reatini che raggiungono quota quattro risultati utili consecutivi.

Il primo tempo

Poche occasioni nei primi 25’, ospiti pericolosi su punizione ma Colasi è sempre attento. Al 25’ su punizione dal limite proprio Colasi, dopo aver tolto la sfera da sotto al sette, sbatte con la schiena sul palo ed è costretto ad uscire, al suo posto Natali. Pezzotti deve però rimodulare la difesa per il reparto under con l’ingresso di Razzano. Il neoentrato poco dopo viene espulso per fallo da ultimo uomo. In dieci contro undici, il Vdp gioca meglio e crea qualcosa di più senza rischiare troppo. Termina senza reti la prima frazione.

La ripresa

Ritmo più alto nella ripresa. Gli ospiti sfiorano il palo, il Vdp si rende più pericoloso nell’area avversaria. Intorno al 15’ salgono i reatini, prima di prova Colangeli su punizione, poi Ousmane dalla distanza. In entrambe le occasioni Teti si esalta e mette in angolo. Sul secondo corner battuto da Cenfi la sfera va in rete su autogol di un giocatore ospite. Gli ultimi 10’ sono dei romani, al 42’ Natali salva il risultato con una grande parata. Romani ancora vicino al pareggio ma la sfera sfiora il palo.

Nei minuti di recupero punizione per il Vdp, Novelli i area appoggia per Aguzzi che trova l’angolo giusto per il 2-0.

Le dichiarazioni

«L’hanno vinta i ragazzi, in dieci era difficile ma siamo stati attenti per tutta la gara subendo veramente poco – dice mister Lorenzo Pezzotti. – A fine primo tempo ho spronato i ragazzi e nel secondo mi hanno dimostrato tanto. Abbiamo le qualità per fare bene, dobbiamo solo dimostrarlo».

Il tabellino

Valle del Peschiera: Colasi (25’ pt Natali), Severoni, Cenfi, Tunkara, Fusacchia (25’ pt Razzano), Caldentey, D’Aquilio (20’st Novelli), Cesaretti, Colangeli (30’st Floridi), Aguzzi, Della Penna (11’st Ousmane). A disp. Bangoura, Fasciolo, Salvi. All. Lorenzo Pezzotti

Athletic Soccer Academy: Teti, Domenici, Commodati (23’st Crispoldi), D’Ignazio, Fortunato, Barilaro, Parissidi (30’st Piccinetti), Becchetti (20’st Costantini), Iceti, Russo, Micciche (41’st Ciccanti). A disp. Barano, Caterinozzi, Bianconi, Borgia, Costantini, Nestonni. All. Luigi Miccio

Arbitro: Martinoli di Ostia Lido (Elia e Bonucci)

Marcatori: 32' st autogol, 48’ st Aguzzi

Note. Ammoniti: Tunkara (V). Espulso Razzano per fallo da ultimo uomo. Angoli:3-4 Recupero: 3’pt- 4’st.