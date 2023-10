Valle del Peschiera, dopo due ottimi pareggi torna al Gudini per ritrovare i 3 punti contro Tor Lupara. «Gara tosta»

RIETI - Il Valle del Peschiera torna al Gudini dopo le due trasferte consecutive, prima in campionato poi in Coppa dove in entrambi i casi ha riportato due ottimi pareggi. I rossoblù devono ora tornare alla vittoria. Domani, alle 11, ospite fra le mura del Gudini c’è il Tor Lupara.

Gli ospiti arrivano da due sconfitte consecutive, solo due le vittorie nelle prime sei di campionato. Il Tor Lupara segnala il peggior attacco del girone e la seconda peggior difesa. I reatini non devono mollare la presa sotto il punto di vista mentale. Una vittoria sarebbe fondamentale per il percorso.

Le parole di mister Lorenzo Pezzotti

«Ci aspetta una partita complicata per diversi motivi uno dei quali è la gara di coppa che non permette di allenarci come la settimana tipo.

Un altro sarà sicuramente la squadra che affronteremo. Hanno perso domenica contro una formazione importante prendendo gol all’inizio della gara e alla fine. Quindi sono stati in partita praticamente per tutti i 90 minuti. Noi l’affronteremo con la voglia di dare continuità al percorso che abbiamo appena iniziato e alla voglia di provare a vincerla per i tre punti a disposizione e per fare ciò servirà la massima concentrazione e applicazione».