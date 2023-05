Valle del Peschiera, Lorenzo Pezzotti riconfermato alla guida tecnica, ecco lo staff

RIETI - La Promozione reatina non riposa mai e a due settimane dal termine del torneo, con il playout fra Bf Sport e Valle del Peschiera, trapelano le prime novità sulla successiva stagione in via di sviluppo. Propio il Vdp, dopo la salvezza maturata in extremis al primo storico anno nel secondo campionato reagionale, ora non vuole fare gli stessi errori e si muove in anticipo.



I biancoazzzurri come anticipato già nel rush finale della precedente stagione vogliono seguire una linea ben prercisa: Lorenzo Pezzotti sarà il tecnico, Giuseppe Ficorilli il suo secondo, Luca Di Santo il preparatore atletico. Il club, per completare tutto lo staff, sta delineando le figure di preparatore dei portieri e di fisioterapista.



Novità sul luogo dove verrà effettuata la preparazione atletica e tutti gli allenamenti della stagione. Grazie all'ottimo rapporto del presidente del Vdp, Andrea Latini e Federico Dionisi, la casa del club sarà il Green Park La Foresta. Da definire il terreno di gioco delle gare ufficiali, una eventuale omologazione consentirebbe ai reatini di disputrare le gare casalinghe al Green Park. La società Valle del Peschierà per concentare al massimo le sue potenzialità, rinuncia alle strutture di Cittaducale per focalizzarsi al miglioramento di quelle di Santa Rufina con l'inlcusione del Palazzetto e di Grotti, campi che verranno utilizzati da scuola calcio e settore giovanile.



«La passata stagione sono entrato in corsa alla mia prima esperienza - dice il presidente del Vdp Andrea Latini - Ora ho esperienza, ho accanto uomini fidati e insieme possiamo realizzare un progetto importante.

Voglio inoltre ringraziare Federico Dionisi per l'ospitalità».