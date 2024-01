Valle del Peschiera non esce dal tunnel: vince la Sanpolese 3-0. Pezzotti: «Forse è colpa mia»

RIETI - Duro ko del Valle del Peschiera: in casa di una Sanpolese affamata di risultati termina 3-0. Per i reatini forse una delle peggiori prestazioni dettata probabilmente anche da qualche assenza di troppo.

La gara

Gli ospiti partono bene nei primi 5’ con un’occasione che può subito aprire la gara. Gol che non viene trovato dagli ospiti ma dai romani padroni del campo che su due lanci lunghi riescono a trovare due gol con Caprioli e Di Corpo. Gol molti simili.

Nella ripresa Vdp che cerca di accorciare ma il gol non arriva e su corner ecco il terzo gol della Sanpolese su autogol di Marcelli. Poco dopo i reatini rischiano anche il poker: Floridi colpisce la palla con la mano e per il direttore di gara è rigore.

Il penalty viene neutralizzato dal giovanissimo Colasi. Nel finale mister Pezzotti mette dentro quattro punte ma il risultato non cambia.

Le dichiarazioni di mister Lorenzo Pezzotti

«Non si salva nessuno, oggi non c’eravamo né fisicamente né mentalmente. I due gol sono arrivati in modi molti simili delle precedenti gare e forse è colpa mia perché non mi sono dedicato troppo a quelle determinate azioni di gioco. In questo campionato non ci regala niente nessuno, testa bassa e pedalare».