Valle del Peschiera cade 2-1 sul campo del Real San Basilio. Il ds D'Aquilio: «Ancora una ripresa sotto ritmo»

RIETI - Il Valle del Peschiera ci crede per 45’ poi il Real San Basilio la ribalta: al Giorgio Castelli termina 2-1. I reatini vanno in vantaggio nel primo tempo, nella ripresa meglio i padroni di casa. Parapiglia nel secondo tempo e reatini in dieci. Proprio il Real San Basilio sorpassa il Valle del Peschiera in classifica che ora scende settimo.

La gara

Ottimo primo tempo dei reatini che hanno il pallino del gioco creando più di una occasione verso la porta del San Basilio. A sbloccare la gara è bomber Colangeli che sugli sviluppi di un corner si fa trovare pronto sul secondo palo per mettere la sfera in rete per il gol del vantaggio. Per i reatini ci prova anche Ousmane. Una sola occasione nel primo tempo per i padroni di casa ma il palo impedisce il gol del pari.

Nella ripresa parte meglio il San Basilio che trova subito il gol del pari.

Intorno al 10’ un fallo su Ousmane a centrocampo scatena un parapiglia dove viene espulso proprio il numero nove. Per i padroni di casa viene espulso dalla panchina Galia intervenuto nel parapiglia. I reatini proseguono al gara in inferiorità numerica e nel finale subiscono la seconda rete.

Il ds Sergio D'Aquilio

«Non è la prima volta che nel secondo tempo scendiamo in campo meno convinti. La maggior parte dei punti persi sono causati tutti da un secondo tempo sotto ritmo. Dobbiamo capire se è un aspetto mentale o fisico. Sicuramente l’espulsione ha pesato molto. Peccato perchè abbiamo giocato un ottimo primo tempo».