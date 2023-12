Valle del Peschiera ingaggia l'esperto difensore centrale Mattia Marcelli: «Rincorsa andata a buon fine»

RIETI - Il Valle del Peschiera è la reatina più attiva sul mercato e lo fa con colpi di altre categorie: dalla Sanpolese arriva il difensore centrale Mattia Marcelli. Innesto di qualità oltre che di esperinza che va a definire l'ossatura di esperinza nella linea centrale del campo insieme a Cianetti e Monaco.

Marcelli, difensore centrale classe ’92, firma in maglia Valle del Peschiera dopo tredici giornate in maglia Sanpolese dove ha siglato anche due reti. Marcelli è un ex di grandi squadre come Sant’Angelo Romano e Fiano Romano dove era capitano e con il quale due anni fa ha vinto un campionato di Promozione. inserimento di esperienza che va a rinforzare il reparto difensivo dei rossoblù.

Le parole di Mattia Marcelli

«La mia scelta deriva dal fatto che la società mi ha voluto fortemente.

Ci siamo rincorsi sia da questa estate ma avendo una bimba piccola inizialmente ho preferito restare vicino casa. loro mi avevano già impressionato per il tipo di ambiente, per le persone che ci sono, per il campionato che avevano in mente di fare. Durante questo mercato di riparazione ci sono stati di nuovo contatti e ho accettato perché mi piace l’ambiente, ci sono ottimi giocatori, gli obiettivi sono ben delineati. Mi aspetto di ripagare la fiducia della società e di dare il massimo per il mister e per i compagni».