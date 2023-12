Gioia Valle del Peschiera, amarezza Fc Rieti. Foto. Pezzotti: «Vinto con merito». Battisti: «Comunque soddisfatto»

RIETI - Umori diversi nel post partita del Gudini al termine di un derby che ha visto prevalere per 2-1 il Valle del Peschiera sulla capolista Fc Rieti.

Stremato, ma soddisfatto, il tecnico del Vdp Lorenzo Pezzotti, che ancora una volta dimostra tutte le sue capacità tattiche di lettura e di preparazione del match:

«Sapevamo che sarebbe stata una partita dura - ammette - ma ce la siamo giocata a viso aperto senza troppe remore.

C'è stata subito la reazione giusta dopo l'autorete e questo ci ha permesso di restare in partita fino alla fine riuscendola a vincere con pieno merito, al cospetto di un avversario che è ben strutturata e alla quale non posso che augurare sempre il meglio. In campo si sono viste due squadre che hanno giocato a calcio, l'agonismo è stato di quelli sani e tutto ciò ha contribuito a divertire anche chi ci ha seguito da bordo campo».

«Purtroppo, nonostante la prestazione, il risultato non ci ha sorriso - è il pensiero post-gara di Raffaele Battisti -, merito senz’altro al Valle del Peschiera al quale vanno i miei complimenti per l’intensità mostrata nell’arco della partita e per come ha preparato tatticamente la gara. Ai ragazzi ho detto di alzare subito la testa perché al di là del ko, sono soddisfatto di come hanno giocato».