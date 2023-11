Poggio Mirteto batte in rimonta Valle del Peschiera: 2-1. Tabellino, commenti e foto

RIETI - Vittoria in rimonta per Poggio Mirteto che nell’ottava giornata del girone B di Promozione batte 2-1 il Valle del Peschiera tra le mura amiche del Valletonda.

Nel primo tempo passano gli ospiti con la rete di Sgavicchia, poi nella ripresa la squadra di mister Domenici guadagna campo, pareggia con Paoloni e nel finale la ribalta con il gioiello su punizione di Mirko Luciani (in foto). Poggio Mirteto, che mantiene l’imbattibilità casalinga, sale così a 11 punti superando il Valle del Peschiera che resta a 10 (ma con una partita in meno).

Il primo tempo

Il primo tentativo è dei padroni di casa con la conclusione da fuori area di Mirko Luciani che termina alto. All’11’ risponde il Valle del Peschiera con Sgavicchia che di destro cerca il secondo palo ma Valerio Luciani respinge bene in tuffo. Al 18’ punizione dalla destra di Floridi per la testa di Tunkara col pallone che sfila a lato. Dall’altra parte i mirtensi si fanno vedere con il colpo di testa di Marcelli su situazione di corner ma la palla anche in questo caso termina sul fondo. La gara si sblocca al 35’: grande fuga sulla destra di Severoni che parte dalla sua metà campo e serve lateralmente Floridi, cross teso al centro sul quale si avventa Sgavicchia che di piatto destro non dà scampo alla retroguardia mirtense e mette in rete per l’1-0 del Valle del Peschiera.

Sul finale di tempo insistono gli ospiti con il tacco illuminante di Colangeli a liberare Cenfi il quale mette in mezzo un pallone che però non trova nessun compagno e sfila sul fondo.

La ripresa

Poggio Mirteto, che nel primo tempo era stata imprecisa in molte circostanze, rientra meglio in campo e al 47’ va al tiro con Paoloni che calcia da centro area mandando a lato. Due minuti più tardi corner di Paoloni, testa di Mamarang e intervento sotto porta di Avenali che non riesce ad inquadrare lo specchio mandando sopra la traversa. Il Valle del Peschiera cerca il raddoppio al 52’ con il colpo di testa di Colangeli che sfila sul fondo. Risponde Poggio Mirteto al 55’ Rodolfi, servito da Di Stefano, apre il piattone dal limite spedendo il pallone alto. Due minuti più tardi dall’altra parte Tunkara calcia da fuori sfiorando il palo. Poggio Mirteto ha un altro passo e fa abbassare molto il baricentro della squadra ospite. Al 72’ Paoloni non riesce a dare forza al suo colpo di testa parato comodamente da Natali, ma avrà modo di rifarsi al 75’: azione sulla sinistra di Di Stefano che con una finta si libera del suo marcatore ed entra in area, cross basso sul secondo palo che pesca proprio Paoloni il quale da due passi non deve far altro che appoggiare in rete per il gol dell’1-1. Dieci minuti più tardi Mirko Luciani si guadagna su una ripartenza un prezioso calcio di punizione dal limite: si incarica della battuta lo stesso Luciani che col destro disegna una traiettoria perfetta sotto l’incrocio dei pali per battere Natali. Il capolavoro balistico dell'attaccante mirtense vale il 2-1 per i padroni di casa i quali nei minuti finali amministrano, non concedono occasioni degne di nota agli ospiti e portano a casa tre punti preziosi.

Le dichiarazioni post-gara

Antonio Domenici, allenatore Poggio Mirteto: «Gara simile a quella giocata con Setteville, siamo andati sotto senza concedere molto. Poi abbiamo avuto tante potenziali occasioni da rete che non abbiamo sfruttato. Nella ripresa abbiamo tirato fuori il vero carattere di questa squadra, purtroppo non sempre riusciamo a metterlo in campo. È una vittoria troppo importante. Diversi ragazzi hanno giocato nonostante qualche linea di febbre stringendo i denti e facendo un’ottima gara»

Lorenzo Pezzotti, allenatore Valle del Peschiera: «Dispiace per come abbiamo perso, non demeritavamo assolutamente. Non c’erano neanche i presupposti per subire il primo gol, forse siamo stati un po’ morbidi nell’attacco della palla e perso le marcature. Per il resto non abbiamo concesso molto, senza grossi apprensioni per il nostro portiere, insomma la stavamo controllando abbastanza bene. Essendo rimaneggiati non potevamo pensare fosse semplice, siamo venuti in 16 e questo è un grosso problema. Tutto sommato lo spirito di squadra c’è, abbiamo comunque affrontato una buona squadra, poi ci sarà tempo di risistemare le cose in attesa del rientro di qualche infortunato. Oggi abbiamo fatto il nostro»

Il tabellino

Poggio Mirteto: Luciani V., Morelli (46’ Lulli), Di Stefano, Rodolfi (68’ Miconi), De Simone, Fabri (89’ Colamedici), Paoloni, Avenali, Marcelli (89’ Ceccarelli), Mamarang (89’ Galletti), Luciani M. A disp. Sechi, Varsalona, Petroni, Pileri. All Domenici

Valle del Peschiera: Natali, Severoni, Cenfi (86’ Fusacchia), Razzano, Caldentey, Tunkara, Aguzzi (80’ Ousmane), Floridi (85’ Bangoura), Della Penna, Colangeli, Sgavicchia (65’ Cesaretti). A disp. Colasi, Novelli. All. Pezzotti

Arbitro: Simone Strippoli di Roma 2

Marcatori: 35’ Sgavicchia (V), 75’ Paoloni, 86’ Luciani M. (P)

Note: ammoniti: Fabri (P), Caldentey, Sgavicchia (V). Angoli: 4-3, spettatori 250 circa